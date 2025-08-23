هجوم اوكراني جديد على روسيا.. وحريق بمحطة نووية

تسبب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في اندلاع حريق قصير الأمد بمحطة كورسك الروسية للطاقة النووية، وألحق أضرارا بمحول كهربائي مساعد وأدى إلى انخفاض القدرة التشغيلية لإحدى وحدات المحطة.





وذكر للمحطة في بيان على منصة " ": "أسقطت طائرة مسيّرة قتالية تابعة للقوات المسلحة قرب محطة كورسك للطاقة النووية".



وأكد المكتب الصحفي أنه لم تقع إصابات، لكن نتيجة للانفجار جرى خفض عمل الوحدة الثالثة في المحطة إلى 50 بالمئة من طاقتها، كما أن الطائرة المسيّرة المدمرة تسببت في إشعال حريق جرى إخماده لاحقا. وتابع: "عند الاصطدام انفجرت الطائرة المسيّرة، مما أدى إلى إتلاف محول كهربائي مساعد".

وقال المكتب الصحفي إن مستويات الإشعاع في الموقع والمنطقة المحيطة به لم تتجاوز الحدود الطبيعية.



ولم يصدر أي تعليق بعد من ، كما لم يتضح بعد في أي جزء من المحطة اندلع الحريق.



لكن في وقت سابق، ذكرت قناة " " التلفزيونية الروسية نقلا عن المكتب الصحفي للمحطة، أن الحريق شب في وحدة محولات لا علاقة لها بالقسم في المنشأة.



وكانت أعلنت من قبل أن ضرباتها داخل تأتي ردا على الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا وتهدف إلى تدمير البنية التحتية التي تعتبر حيوية للجهود العسكرية الروسية الشاملة.