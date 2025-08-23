Advertisement

عربي-دولي

هجوم اوكراني جديد على روسيا.. وحريق بمحطة نووية

Lebanon 24
23-08-2025 | 23:23
A-
A+
Doc-P-1408278-638916136985579136.webp
Doc-P-1408278-638916136985579136.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسبب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في اندلاع حريق قصير الأمد بمحطة كورسك الروسية للطاقة النووية، وألحق أضرارا بمحول كهربائي مساعد وأدى إلى انخفاض القدرة التشغيلية لإحدى وحدات المحطة.


وذكر المكتب الصحفي للمحطة صباح الأحد في بيان على منصة "تلغرام": "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيّرة قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قرب محطة كورسك للطاقة النووية".
وتابع: "عند الاصطدام انفجرت الطائرة المسيّرة، مما أدى إلى إتلاف محول كهربائي مساعد".
Advertisement

وأكد المكتب الصحفي أنه لم تقع إصابات، لكن نتيجة للانفجار جرى خفض عمل الوحدة الثالثة في المحطة إلى 50 بالمئة من طاقتها، كما أن الطائرة المسيّرة المدمرة تسببت في إشعال حريق جرى إخماده لاحقا.
وقال المكتب الصحفي إن مستويات الإشعاع في الموقع والمنطقة المحيطة به لم تتجاوز الحدود الطبيعية.

ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا، كما لم يتضح بعد في أي جزء من المحطة اندلع الحريق.

لكن في وقت سابق، ذكرت قناة "رين تي في" التلفزيونية الروسية نقلا عن المكتب الصحفي للمحطة، أن الحريق شب في وحدة محولات لا علاقة لها بالقسم النووي في المنشأة.

وكانت كييف أعلنت من قبل أن ضرباتها داخل روسيا تأتي ردا على الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا وتهدف إلى تدمير البنية التحتية التي تعتبر حيوية للجهود العسكرية الروسية الشاملة.
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: إحباط هجوم بمسيّرة أوكرانية على محطة سمولينسك للطاقة النووية
lebanon 24
24/08/2025 13:48:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة محطة زابوريجيا: اندلاع حريق قرب المحطة جراء قصف أوكراني
lebanon 24
24/08/2025 13:48:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول روسي: هجوم أوكراني بالمسيرات على محطة للقطارات في منطقة "فورونيج"
lebanon 24
24/08/2025 13:48:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن السلطات الروسية: اندلاع حريق في مبنى محطة سكة حديدية في فولغوغراد جراء هجوم أوكراني بالمسيّرات
lebanon 24
24/08/2025 13:48:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:34 | 2025-08-24
06:28 | 2025-08-24
06:03 | 2025-08-24
05:35 | 2025-08-24
05:24 | 2025-08-24
04:28 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24