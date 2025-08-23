31
عربي-دولي
هجوم اوكراني جديد على روسيا.. وحريق بمحطة نووية
Lebanon 24
23-08-2025
|
23:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسبب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في اندلاع حريق قصير الأمد بمحطة كورسك الروسية للطاقة النووية، وألحق أضرارا بمحول كهربائي مساعد وأدى إلى انخفاض القدرة التشغيلية لإحدى وحدات المحطة.
وذكر
المكتب الصحفي
للمحطة
صباح الأحد
في بيان على منصة "
تلغرام
": "أسقطت
أنظمة الدفاع الجوي
طائرة مسيّرة قتالية تابعة للقوات المسلحة
الأوكرانية
قرب محطة كورسك للطاقة النووية".
وتابع: "عند الاصطدام انفجرت الطائرة المسيّرة، مما أدى إلى إتلاف محول كهربائي مساعد".
وأكد المكتب الصحفي أنه لم تقع إصابات، لكن نتيجة للانفجار جرى خفض عمل الوحدة الثالثة في المحطة إلى 50 بالمئة من طاقتها، كما أن الطائرة المسيّرة المدمرة تسببت في إشعال حريق جرى إخماده لاحقا.
وقال المكتب الصحفي إن مستويات الإشعاع في الموقع والمنطقة المحيطة به لم تتجاوز الحدود الطبيعية.
ولم يصدر أي تعليق بعد من
أوكرانيا
، كما لم يتضح بعد في أي جزء من المحطة اندلع الحريق.
لكن في وقت سابق، ذكرت قناة "
رين تي في
" التلفزيونية الروسية نقلا عن المكتب الصحفي للمحطة، أن الحريق شب في وحدة محولات لا علاقة لها بالقسم
النووي
في المنشأة.
وكانت
كييف
أعلنت من قبل أن ضرباتها داخل
روسيا
تأتي ردا على الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا وتهدف إلى تدمير البنية التحتية التي تعتبر حيوية للجهود العسكرية الروسية الشاملة.
تابع
