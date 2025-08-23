31
واشنطن من جديد على خط الحرب الروسية - الاوكرانية.. وقرار حازم ضد كييف
23-08-2025
23:39
منعت
الولايات المتحدة
أوكرانيا
من استخدام أنظمة الصواريخ الأميركية بعيدة المدى (أتاكمز) لضرب أهداف داخل
روسيا
، حسبما ذكرت صحيفة "
وول ستريت جورنال
" الأميركية، نقلا عن مسؤولين في
واشنطن
.
ويحد الأمر الأميركي "السري" الذي صدر منذ أشهر، من قدرة كييف على الاستفادة من هذه الأسلحة التكتيكية، في دفاعها ضد الهجمات الروسية.
وأضاف المسؤولون للصحيفة أن إجراء رفيع المستوى للموافقة في
وزارة الدفاع
الأميركية (بنتاغون)، لم يعلن عنه بعد، منع أوكرانيا من إطلاق أي أنظمة صواريخ تكتيكية بعيدة المدى أميركية الصنع، على أهداف في روسيا، وذلك منذ أواخر الربيع الماضي.
وتتعارض هذه السياسة مع قرار اتخذه الرئيس الأميركي السابق
جو بايدن
في عامه الأخير بمنصبه، عندما سمح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية باستخدام "أتاكمز".
وفي مناسبة واحدة على الأقل، سعت أوكرانيا إلى استخدام هذه الأنظمة ضد هدف على الأراضي الروسية، لكن طلبها قوبل بالرفض من جانب الولايات المتحدة، وفقا لمسؤولين.
وأدى رفض واشنطن لشن ضربات بعيدة المدى إلى تقييد عمليات أوكرانيا العسكرية، في الوقت الذي يسعى به
البيت الأبيض
إلى استمالة الكرملين لبدء محادثات سلام، تبدو متعثرة.
وحسب "
وول ستريت
جورنال"، فقد طوّر وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسات إلبريدج كولبي "آلية مراجعة"، للبت في طلبات كييف لإطلاق أسلحة بعيدة المدى أميركية الصنع، وتلك التي زودها بها حلفاء أوروبيون يتعاونون مع الاستخبارات الأميركية.
وتمنح هذه المراجعة
وزير الدفاع
الأميركي بيت هيغسيث الكلمة الفصل في مسألة ما إذا كان بإمكان أوكرانيا استخدام صواريخ "أتاكمز"، التي يزيد مداها على 300 كيلومتر، لضرب روسيا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان لـ"وول ستريت جورنال": "كان الرئيس
ترامب
واضحا تماما بشأن ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا. لم يطرأ أي تغيير على الوضع العسكري في روسيا وأوكرانيا في الوقت الحالي".
وأضافت: "يعمل الوزير هيغسيث بتناغم تام مع الرئيس ترامب".
ولم يرد مسؤولو البنتاغون والمسؤولون الأوكرانيون على طلبات التعليق.
