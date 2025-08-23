Advertisement

مقتل ضابط اسرائيلي في غزة... بـ"نيران صديقة"

23-08-2025 | 23:43
أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل ضابط في انفجار جنوبي قطاع غزة.
ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش، قتل الملازم أوري جيرليك (20 عاما) بعبوة ناسفة إسرائيلية انفجرت لأسباب غير واضحة حتى الآن.
