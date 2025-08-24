إطلاق صواريخ دفاع جوي جديدة باشراف زعيم كوريا الشمالية



يأتي ذلك قبل القمة المرتقبة يوم الإثنين، بين الرئيس الأميركي ورئيس الجنوبية لي جيه ميونغ. ذكرت المركزية الشمالية، السبت، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون إطلاق صواريخ دفاع جوي جديدة لاختبار قدرتها القتالية.يأتي ذلك قبل القمة المرتقبة يوم الإثنين، بين الرئيس الأميركي ورئيس الجنوبية لي جيه ميونغ.

وكان كيم قد ندد في وقت سابق من هذا الشهر بالتدريبات العسكرية المشتركة بين وكوريا الجنوبية، معتبرا أنها تعكس النية "الأكثر عداء وتصادمية" تجاه بلاده، وتعهد بتسريع وتيرة بناء القدرات النووية.



وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن أنظمة الدفاع الجوي الجديدة أظهرت "استجابة سريعة" للأهداف الجوية، مثل الطائرات الهجومية المسيّرة وصواريخ كروز.



ولم يحدد تقرير الوكالة موقع إطلاق الصاروخين أو يذكر تفاصيل عنهما، سوى أن طريقة تشغيلهما "تعتمد على تقنية فريدة ومتميزة".

وأشارت وكالة الأنباء المركزية إلى أن عملية الإطلاق "أثبت بشكل خاص أن الخصائص التكنولوجية لنوعين من المقذوفات مناسبة للغاية لتدمير أهداف جوية مختلفة".