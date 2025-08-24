31
عربي-دولي
للمرة الاولى منذ سنوات.. سيناريو عسكري في شيكاغو
Lebanon 24
24-08-2025
|
00:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة
واشنطن بوست
نقلا عن مسؤولين مطلعين أن
وزارة الدفاع
الأميركية (البنتاغون) تعكف على خطط لنشر قوات عسكرية في شيكاغو، في إطار سعي الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
للقضاء على الجريمة والتشرد والهجرة غير الشرعية.
وأضافت الصحيفة أن خطة وزارة الدفاع، التي يجري العمل عليها منذ أسابيع، تتضمن عدة خيارات منها تعبئة ما لا يقل عن بضعة آلاف من أفراد الحرس الوطني اعتبارا من ايلول.
وقال
البنتاغون
في بيان في وقت متأخر من أمس السبت " لن نخوض في تكهنات بشأن عمليات أخرى، الوزارة جهة تخطيط وتعمل باستمرار مع شركاء من الوكالات الأخرى على خطط لحماية الأصول الاتحادية والأفراد".
وقال
الديمقراطي
جيه.بي بريتركز حاكم ولاية إيلينوي، التي تضم مدينة شيكاغو، في بيان إن الولاية لم تتلق أي تواصل من الحكومة الاتحادية بشأن ما إذا كانت بحاجة إلى مساعدة. وأضاف أنه لا توجد أي حالة طوارئ تستدعي نشر الحرس الوطني أو قوات عسكرية أخرى.
وأضاف "يحاول
دونالد
ترامب
اختلاق أزمة وتسييس
الأميركيين
الذين يخدمون بالزي العسكري ويواصل إساءة استخدام سلطته لصرف الأنظار عن المعاناة التي يتسبب بها للأسر العاملة".
وقال المتحدث باسم رئيس بلدية المدينة براندون جونسون يوم الجمعة إن المدينة لديها مخاوف بشأن تبعات أي نشر غير قانوني لقوات الحرس الوطني.
