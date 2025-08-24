Advertisement

في العراق.. وفاة العلامة السيد محمد علي بحر العلوم إثر جلطة مُفاجئة

Lebanon 24
24-08-2025 | 02:25
توفي العلامة السيد محمد علي بحر العلوم، إثر إصابته بجلطة مُفاجئة.
بدورها، نعت الأمانة العامة للعتبة العباسية، العلامة العلوم، مشيرة إلى أن "الفقيد هو من أساتذة الحوزة العلمية في النجف، وهو نجل السيد محمد بحر العلوم".
 

إلى ذلك، كشف أحد أقرباء العلوم أن الراحل أصيب بعارض صحي قبل وفاته، أثناء تواجده في مطار الكويت، قبل مغادرته إلى النجف وتم نقله إلى المستشفى على إثر ذلك، ليفارق الحياة فيها".
 
 
 
 
 

