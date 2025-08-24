31
عربي-دولي
"حرس وطني" في السويداء.. البلعوس: خطوة تفتقد لصوت العقل
Lebanon 24
24-08-2025
|
02:33
فيما لا تزال الأوضاع الأمنية متوترة في محافظة
السويداء
جنوب سوريا
، رغم توقّف أعمال العنف، أعلنت مجموعات مسلحة الاندماج ضمن ما سمّته "
الحرس الوطني
" لحفظ الأمن في المحافظة، مؤكدة التزامها الكامل بقرارات الزعيم الدرزي، حكمت الهجري.
في حين أوضح مصدر خاص من حركة رجال الكرامة أن الحركة لم تنضم للجيش الموحد أو قوات الحرس الوطني التي شكلت بمباركة من الهجري.
كما أضاف المصدر أن "لا مشكلة للحركة بالتنسيق مع هذه التشكيلات، لكن لا توجد نية بالانضمام إليها".
في المقابل، اعتبر القيادي الدرزي ليث البلعوس أن تشكيل ما سمي بـ"الحرس الوطني" خطوة تفتقد لصوت العقل.
واعتبر أن تسمية الفصيل الدرزي الجديد مستنسخة من "
الحرس الثوري
"
الإيراني
، مشيرا إلى أنها خطوة تحمل في طياتها الخراب، وفق تعبيره. وقال في منشور على
فيسبوك
، إن "أبناء محافظة السويداء كانوا ينتظرون من الشيخ حكمت الهجري، الذي يعتبره البعض مرجعية لهم أن يطلّ عليهم بموقف
جامع
يطرح الحلول ويقود الناس نحو برّ الأمان لكنه ظهر كعادته ظهر في فيديو محاطاً بزمرة من قادة الفصائل، بينهم من عُرف سابقاً بالخطف والسرقة والنهب وابتزاز النساء، لإعلان تشكيل ما يسمى "الحرس الوطني" تسمية مستنسخة من "الحرس الثوري".
