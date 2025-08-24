Advertisement

عربي-دولي

لمستخدمي الذكاء الإصطناعي.. إعلان مهم من إيلون ماسك

Lebanon 24
24-08-2025 | 02:50
أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك عبر منشور على منصة "إكس" أن نموذج الذكاء الاصطناعي "غروك 2.5" "Grok 2.5" الذي طورته شركته (xAI) أصبح الآن مفتوح المصدر، وهو ما يجعل الكود البرمجي للنموذج متاحاً للجميع مع إمكانية استفادة الباحثين والمطورين منه بشكل خاص لدراسته وتطويره.
ونموذج "غروك 2.5" هو روبوت محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي طورته شركة (xAI) ويشبه في عمله أنظمة مثل تشات جي بي تي حيث يستطيع التفاعل مع المستخدمين عبر الإجابة عن الأسئلة وتوليد النصوص وتحليل البيانات، ويُستخدم بشكل أساسي في تطبيق منصة إكس.


كذلك، ذكر ماسك أنَّ "النسخة الأحدث غروك 3 ستُطرح كمفتوحة المصدر خلال حوالى ستة أشهر".


وأسس ماسك في 2023 شركته xAI المتخصصة في تطوير النماذج الذكية، وأطلق على أساسها منصة Grok الحوارية.


وتتيح منصة Grok الذكية مجموعة متنوعة من الأدوات والمزايا التي تسمح للمستخدمين بإنجاز العديد من المهام، والتفاعل بشكل سريع ودقيق مع النصوص وإنشاء الصور، وكذلك تنفيذ العديد من الأوامر عند التعامل مع المستندات النصيّة والصور.


ومنذ إطلاقه في آب الماضي، كان روبوت غروك متاحاً بشكل حصري لمستخدمي منصة "إكس" الاجتماعية للمشتركين في باقتيّ X Premium، وX Premium+، قبل أن تتيح شركة xAI، في كانون الأول، إصداراً مجانياً من الخدمة، وذلك عبر منصة إكس، إلى جانب توفر Grok عبر تطبيق للهواتف الذكية وموقع للويب.
 

وتتيح منصة غروك للمستخدمين إمكانية إنشاء النصوص بعشرات اللغات، منها العربية والإنجليزية، إلى جانب قدرة البرنامج الكبيرة على إتقان الكتابة باستخدام اللهجات العامية للدول العربية بدقة كبيرة.
 

أيضاً، تتيح الخدمة إمكانية إجراء العديد من أشكال المعالجة على النصوص، مثل إنشائها وتلخيصها وإعادة صياغتها، مع القدرة على إجراء تعديلات ومراجعة دقيقة عليها.
 

وتسمح منصة غروك الذكية عبر موقعها للويب Grok.com بإمكانية اختيار أحد أربعة أنماط للاستخدام، وهي تتنوع بين البحث Search، والذي يركز على البحث بشكل مكثف على الويب قبل الإجابة على استفسارات المستخدم. (العربية نت)
عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

