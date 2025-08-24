Advertisement

عربي-دولي

الشرع: محاسبة المتورطين "حق لا يسقط بالتقادم"

Lebanon 24
24-08-2025 | 03:45
استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، ناجين من مجزرة الكيماوي بريف دمشق، مؤكدا على أن محاسبة المتورطين "حق لا يسقط بالتقادم".
وأكد الشرع، خلال اللقاء، أن "هذه الجرائم ستبقى شاهداً على معاناة السوريين وإصرارهم على نيل الحرية والكرامة".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قول الشرع إن "حقهم لا يسقط بالتقادم" فيما اعتبروه إشارة إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك من نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.
 
