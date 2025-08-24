الشرع: محاسبة المتورطين "حق لا يسقط بالتقادم"

Advertisement

استقبل الرئيس السوري ، السبت، ناجين من مجزرة الكيماوي ، مؤكدا على أن محاسبة المتورطين "حق لا يسقط بالتقادم".وأكد ، خلال اللقاء، أن "هذه الجرائم ستبقى شاهداً على معاناة السوريين وإصرارهم على نيل الحرية والكرامة".