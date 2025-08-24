Advertisement

عربي-دولي

رئيس الوزراء الكندي يصل إلى كييف

Lebanon 24
24-08-2025 | 03:58
A-
A+
Doc-P-1408348-638916299324184040.jpg
Doc-P-1408348-638916299324184040.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وصل إلى كييف.
Advertisement

وكتب يرماك على تطبيق تيليغرام “في هذا اليوم المميز، عيد استقلال أوكرانيا، من المهم جدا أن نشعر بدعم أصدقائنا. وكندا كانت دائما بجانبنا”.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن كندا عضو في تحالف يضم نحو 30 دولة، بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة، تعهّد بالدفاع عن أوكرانيا.

ويدفع هذا التحالف باتجاه تقديم ضمانات أمنية قوية في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، مع التزام بعض الدول الأعضاء بنشر قوات لفرض تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.
مواضيع ذات صلة
مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية يقول إن رئيس الوزراء الكندي وصل إلى كييف
lebanon 24
24/08/2025 13:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الكندي: ندين قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد الصراع في غزة
lebanon 24
24/08/2025 13:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الكندي: نندّد بسماح الحكومة الإسرائيلية حدوث كارثة في قطاع غزة
lebanon 24
24/08/2025 13:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الكندي: نركز على وقف إطلاق النار في غزة واستئناف إيصال المساعدات بشكل كامل
lebanon 24
24/08/2025 13:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:34 | 2025-08-24
06:28 | 2025-08-24
06:03 | 2025-08-24
05:35 | 2025-08-24
05:24 | 2025-08-24
04:28 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24