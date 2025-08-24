رئيس الوزراء الكندي يصل إلى كييف

Advertisement

قال أندريه يرماك مدير الأوكراني اليوم الأحد إن رئيس الوزراء الكندي مارك وصل إلى .وكتب يرماك على تطبيق تيليغرام “في هذا اليوم المميز، عيد استقلال ، من المهم جدا أن نشعر بدعم أصدقائنا. وكندا كانت دائما بجانبنا”.وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن عضو في تحالف يضم نحو 30 دولة، بقيادة والمملكة المتحدة، تعهّد بالدفاع عن أوكرانيا.ويدفع هذا التحالف باتجاه تقديم ضمانات أمنية قوية في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع ، مع بعض بنشر قوات لفرض تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.