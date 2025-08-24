عن "إنهاء حرب غزة".. ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيليّ؟

قال ، ، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يعمل بكل قوة لدحر حركة " "، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وإنهاء الحرب وفقًا للشروط التي وضعتها .

وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال كاتس: "لقد وافقتُ أنا ورئيس الوزراء الإسرائيلي ، وفقًا لما خوّلنا به الأمني، على خطط الجيش الإسرائيلي في غزة، وأشدنا بها أيضاً".





وأضاف: "يقع على عاتقنا جميعاً واجب الاعتزاز بقادة وجنود الجيش الإسرائيلي، في القوات النظامية والجيش النظامي والاحتياط، الذين يقاتلون ببسالة من أجل أمن ".