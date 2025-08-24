Advertisement

عربي-دولي

عن "إنهاء حرب غزة".. ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
24-08-2025 | 04:19
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يعمل بكل قوة لدحر حركة "حماس"، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وإنهاء الحرب وفقًا للشروط التي وضعتها تل أبيب.
وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال كاتس: "لقد وافقتُ أنا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقًا لما خوّلنا به مجلس الوزراء الأمني، على خطط الجيش الإسرائيلي في غزة، وأشدنا بها أيضاً".


وأضاف: "يقع على عاتقنا جميعاً واجب الاعتزاز بقادة وجنود الجيش الإسرائيلي، في القوات النظامية والجيش النظامي والاحتياط، الذين يقاتلون ببسالة من أجل أمن دولة إسرائيل".


وأوضح أنه يأخذ التسريبات الصادرة عن المنتدى الأمني المغلق على محمل الجد، مُشيراً إلى أنَّ هذه التسريبات "تضر بأمن إسرائيل وتعطي انطباعاً مشوّهاً عن أنشطة الجيش الإسرائيلي في غزة، وتضعف عزيمة جنودنا وتمنح أعداءنا أملاً كاذباً"، وفق قوله.

 
