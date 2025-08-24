فيضانات وقتال في السودان



Advertisement

وطالب مواطنون بمنطقة تندلاي شمالي مدينة كسلا بضرورة توفير جسر جوي لمتابعة الوضع الإنساني وتقديم الدعم الإغاثي لآلاف المدنيين المحاصرين، وفق ما نقل مراسل العربية اليوم الأحد. تسبب ارتفاع منسوب مياه نهر القاش الموسمي في ولاية كسلا شرقي بمحاصرة وعزل مئات الأسر بمنطقة تِنّدِلاي.وطالب مواطنون بمنطقة تندلاي شمالي مدينة كسلا بضرورة توفير جسر جوي لمتابعة الوضع الإنساني وتقديم الدعم الإغاثي لآلاف المدنيين المحاصرين، وفق ما نقل مراسل العربية اليوم الأحد.

كما أكدوا أن توقف مصادر مياه الشرب جعل السكان يعتمدون بشكل كامل على مياه النهر والفيضان في ظل انعدام ووسائل تنقية المياه. وحذروا في الوقت ذاته من خطورة الأمراض التي قدّ تنجم عن تدهور الوضع البيئي وانتشار الأوبئة .



وتهد المناطق الشمالية لولاية كسلا من أكثر المناطق بشرق السودان عرضة للفيضانات، ماجعل الأهالي يطالبون بخطط وقائية دائمة كإنشاء سدود وحواجز ترابية للحد من تكرار الطبيعية.

أما على الصعيد العسكري، فيسيطر الهدوء الحذر على الجبهات في محور ولاية غربي البلاد، في ظل توقعات بمواصلة الجيش لعملياته النوعية عبر استهداف مواقع وأهداف للدعم السريع في المنطقة.



فيما يستمر الوضع داخل مدينة على وقع قصف مدفعي يومي مستمر من قبل الدعم السريع على مناطق متفرقة داخل المدينة المحاصرة من عام ونصف من قبل .