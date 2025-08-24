نداء من خبير إيراني إلى قادة بلاده: لإعادة النظر في العلاقة مع روسيا

دعا خبير إيراني بارز بلاده إلى إعادة النظر في العلاقة مع ، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يمكن لإيران الاعتماد على روسيا كركيزة أمنية أساسيّة.

ويقول حمزة صفوي، أستاذ الدراسات الإقليمية في جامعة ، إنَّ "التجربتين والأرمينية كشفتا حدود الدور الروسي"، مشيراً إلى أنَّ "طهران أدركت من خلال هذين الملفين أنها لا تستطيع النظر إلى كضامن مطلق لأمنها القومي".





وأضاف: "في الملف السوري، قبل سقوط نظام ، ورغم الشراكة العسكرية والسياسية بين وروسيا لدعم ، إلا أن التنسيق بين الطرفين لم يكن دائماً متناغماً.. روسيا فضّلت أحيانًا مصالحها الاستراتيجية الخاصة، بل وفتحت قنوات مع أطراف أخرى مثل ، بما يحدّ من النفوذ في ".