متوعدة باستمرار هجماتها... إسرائيل تكثف القصف على غزة

قال سكان في غزة إن الطائرات والدبابات قصفت الأطراف الشرقية والشمالية لمدينة غزة مساء السبت وحتى الأحد ودمرت مباني ومنازل، في الوقت الذي توعد فيه الإسرائيليون بالمضي في الهجوم المخطط له على المدينة.وأفاد شهود بسماع دوي انفجارات لم تتوقف طوال الليل في حيي والشجاعية، وقصفت الدبابات منازل وطرقا في القريب، وفجرت القوات الإسرائيلية عدة مبان في مدينة الشمالية.وقال الجيش إن قواته عادت للانتشار في جباليا في الأيام القليلة الماضية لتفكيك أنفاق للمسلحين وتعزيز السيطرة على المنطقة.وأضاف أن العملية هناك "تتيح توسيع نطاق القتال إلى مناطق إضافية وتمنع إرهابيي من العودة لتنفيذ عمليات في هذه المناطق".ووافقت هذا الشهر على خطة للسيطرة على مدينة غزة، واصفة إياها بأنها المعقل الأخير لحركة حماس.ومن المتوقع ألا يبدأ تنفيذ الخطة قبل بضعة أسابيع مما يفسح المجال للبلدين الوسيطين مصر وقطر لمحاولة استئناف محادثات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.