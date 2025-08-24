Advertisement

عربي-دولي

في جولة تستمر 4 أيام... بوتين يتوجه إلى الصين الأسبوع المقبل

Lebanon 24
24-08-2025 | 08:45
يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين الأسبوع المقبل لمدة 4 أيام لإجراء محادثات موسعة بين الوفدين الروسي والصيني، وفق ما أفاد به الصحفي بافل زاروبين عبر قناة "روسيا-1" اليوم الأحد.
وإضافة إلى الحوار الروسي الصيني الثنائي، يشمل برنامج جولة بوتين المشاركة في لقاء قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين.


وفي وقت سابق أكد الرئيس الروسي أنه ينوي القيام بزيارة رسمية للصين خلال شهر سبتمبر المقبل، للمشاركة بفعاليات الذكرى الثمانين للنصر على اليابان في الحرب العالمية الثانية.
