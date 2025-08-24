Advertisement

مأساة في مصر… كيف قتلت زوجة الأب 6 أطفال؟

Lebanon 24
24-08-2025 | 13:18
كشفت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأحد، ملابسات وفاة أب وأبنائه الستة في محافظة المنيا، والتي أثارت الرأي العام خلال الفترة الماضية.
وأوضحت التحريات أن زوجة الأب الثانية متورطة في الواقعة، حيث قامت بوضع مادة سامة داخل خبز الطعام الذي أعدته لأبناء زوجها، في محاولة للتخلص منهم، بعد أن قامت زوجته الأولى بردها عن عصمته، واعتقادها بأن زوجها سيفارقها.

وأكد علي محمد، عم الأطفال الستة، أن آخر تجمع للأسرة كان حول مائدة الطعام، حيث تناول الجميع "الخبز الشمسي" المعروف في صعيد مصر، وبعد ساعات قليلة بدأت أعراض الغثيان والارتفاع في درجة الحرارة بالظهور على الأطفال، قبل أن يتوفى ثلاثة منهم فجأة، ثم لحقهم الرابع والخامس، فيما نُقل الطفل السادس للمستشفى لإجراء الفحوص الطبية، لكنه لم ينجُ من المصير ذاته.

وفي وقت سابق، انتشرت شائعات تربط الوفاة بالتهاب السحايا، إلا أن وزارة الصحة نفت ذلك، مؤكدة أن نتائج التحاليل المعملية لعينات الدم والبول والسائل النخاعي أظهرت خلو الحالات من أي أمراض معدية، بما في ذلك التهاب السحايا الفيروسي أو البكتيري، كما أثبتت تحاليل المياه المنزلية مطابقتها للمواصفات.

وتؤكد التحقيقات أن سبب الوفاة الرئيسي هو تناول الأطفال مادة سامة داخل وجبة الخبز الشمسي، فيما باشرت السلطات الإجراءات القانونية ضد المتورطة في الحادثة. (العربية)
