28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مأساة في مصر… كيف قتلت زوجة الأب 6 أطفال؟
Lebanon 24
24-08-2025
|
13:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
وزارة الداخلية
المصرية
اليوم الأحد، ملابسات وفاة أب وأبنائه الستة في محافظة
المنيا
، والتي أثارت الرأي العام خلال الفترة الماضية.
Advertisement
وأوضحت التحريات أن زوجة الأب الثانية متورطة في الواقعة، حيث قامت بوضع مادة سامة داخل خبز الطعام الذي أعدته لأبناء زوجها، في محاولة للتخلص منهم، بعد أن قامت زوجته الأولى بردها عن عصمته، واعتقادها بأن زوجها سيفارقها.
وأكد علي محمد، عم الأطفال الستة، أن آخر تجمع للأسرة كان حول مائدة الطعام، حيث تناول الجميع "الخبز الشمسي" المعروف في صعيد مصر، وبعد ساعات قليلة بدأت أعراض الغثيان والارتفاع في درجة الحرارة بالظهور على الأطفال، قبل أن يتوفى ثلاثة منهم فجأة، ثم لحقهم الرابع والخامس، فيما نُقل الطفل السادس للمستشفى لإجراء الفحوص الطبية، لكنه لم ينجُ من المصير ذاته.
وفي وقت سابق، انتشرت شائعات تربط الوفاة بالتهاب السحايا، إلا أن
وزارة الصحة
نفت ذلك، مؤكدة أن نتائج التحاليل المعملية لعينات
الدم
والبول والسائل النخاعي أظهرت خلو الحالات من أي أمراض معدية، بما في ذلك التهاب السحايا الفيروسي أو البكتيري، كما أثبتت تحاليل المياه المنزلية مطابقتها للمواصفات.
وتؤكد التحقيقات أن سبب الوفاة
الرئيسي
هو تناول الأطفال مادة سامة داخل وجبة الخبز الشمسي، فيما باشرت السلطات الإجراءات القانونية ضد المتورطة في الحادثة. (العربية)
مواضيع ذات صلة
كيف تحمي أطفالك من أخطار الذكاء الاصطناعي؟ 6 خطوات ضرورية لكل أسرة
Lebanon 24
كيف تحمي أطفالك من أخطار الذكاء الاصطناعي؟ 6 خطوات ضرورية لكل أسرة
25/08/2025 00:25:57
25/08/2025 00:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة في إطلاق نار عشوائي ببالتيمور الأميركية
Lebanon 24
إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة في إطلاق نار عشوائي ببالتيمور الأميركية
25/08/2025 00:25:57
25/08/2025 00:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة عائلية في مصر.. شقيق يقتل أخاه وابنه بدم بارد
Lebanon 24
مأساة عائلية في مصر.. شقيق يقتل أخاه وابنه بدم بارد
25/08/2025 00:25:57
25/08/2025 00:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة تهزّ دولة عربية.. غرق 6 طلاب وإصابة 24
Lebanon 24
مأساة تهزّ دولة عربية.. غرق 6 طلاب وإصابة 24
25/08/2025 00:25:57
25/08/2025 00:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
اتصالات أولية لزيارة ترامب إسرائيل
Lebanon 24
اتصالات أولية لزيارة ترامب إسرائيل
17:00 | 2025-08-24
24/08/2025 05:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تستدعي السفير الأميركي
Lebanon 24
فرنسا تستدعي السفير الأميركي
16:51 | 2025-08-24
24/08/2025 04:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل متعمد.. طفل ورجل يحرقان مطعما
Lebanon 24
بشكل متعمد.. طفل ورجل يحرقان مطعما
16:25 | 2025-08-24
24/08/2025 04:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"غزوة" ترامب المقترحة على شيكاغو.. الديمقراطيون يعلّقون
Lebanon 24
"غزوة" ترامب المقترحة على شيكاغو.. الديمقراطيون يعلّقون
16:11 | 2025-08-24
24/08/2025 04:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاق إسرائيلي سوري قريب.. وهذه أبرز بنوده
Lebanon 24
اتفاق إسرائيلي سوري قريب.. وهذه أبرز بنوده
16:00 | 2025-08-24
24/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
Lebanon 24
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
23:32 | 2025-08-23
23/08/2025 11:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
02:45 | 2025-08-24
24/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
06:27 | 2025-08-24
24/08/2025 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
03:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:00 | 2025-08-24
اتصالات أولية لزيارة ترامب إسرائيل
16:51 | 2025-08-24
فرنسا تستدعي السفير الأميركي
16:25 | 2025-08-24
بشكل متعمد.. طفل ورجل يحرقان مطعما
16:11 | 2025-08-24
"غزوة" ترامب المقترحة على شيكاغو.. الديمقراطيون يعلّقون
16:00 | 2025-08-24
اتفاق إسرائيلي سوري قريب.. وهذه أبرز بنوده
15:58 | 2025-08-24
رسالة من رئيس الاركان الإسرائيلي إلى نتنياهو
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 00:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 00:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 00:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24