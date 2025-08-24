واشنطن: موسكو قدّمت "تنازلات مهمّة"

Advertisement

قال الأميركي جيه دي فانس إن أبدت "مرونة" وقدّمت "تنازلات مهمّة" في مسار الحرب على ، وذلك عقب لقاء الرئيس ونظيره الروسي في ألاسكا في 15 آب. تصريح فانس جاء عبر برنامج “Meet the Press” على شبكة "إن بي سي"، مع تأكيده أنّ "تحاول التفاوض قدر الإمكان" بين وكييف لوقف القتال.وفي المقابل، شدّد سيرغي لافروف على أنّ لا لقاء مُخططًا بين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "في الوقت الراهن"، مع طرح موسكو خطوطًا عامة لأي تسوية، منها ترتيبات ضمان أمني كبيرة وعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو.