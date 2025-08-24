Advertisement

واشنطن: موسكو قدّمت "تنازلات مهمّة"

Lebanon 24
24-08-2025 | 14:19
قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن روسيا أبدت "مرونة" وقدّمت "تنازلات مهمّة" في مسار الحرب على أوكرانيا، وذلك عقب لقاء الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في 15 آب. تصريح فانس جاء عبر برنامج “Meet the Press” على شبكة "إن بي سي"، مع تأكيده أنّ واشنطن "تحاول التفاوض قدر الإمكان" بين موسكو وكييف لوقف القتال.
وفي المقابل، شدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أنّ لا لقاء مُخططًا بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "في الوقت الراهن"، مع طرح موسكو خطوطًا عامة لأي تسوية، منها ترتيبات ضمان أمني كبيرة وعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو.
