"جريمة حرب".. إيران تدين الهجوم الإسرائيلي على اليمن

دانت هجمات على البنية التحتية المدنية والاقتصادية في اليمن، واصفة الهجوم بأنه "جريمة حرب".

وقال الناطق باسم الخارجية بقائي إن "الهجمات المتكررة للنظام على البنية التحتية الاقتصادية والمدنية في اليمن، بما في ذلك المطارات والموانئ ومحطات الطاقة ومستودعات الغذاء، هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدا أن تل أبيب تتعامل بعدائية تجاه تطور وازدهار منطقة .