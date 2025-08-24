Advertisement

"جريمة حرب".. إيران تدين الهجوم الإسرائيلي على اليمن

24-08-2025 | 15:48
دانت وزارة الخارجية الإيرانية هجمات تل أبيب على البنية التحتية المدنية والاقتصادية في اليمن، واصفة الهجوم بأنه "جريمة حرب".
وقال الناطق باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن "الهجمات المتكررة للنظام الإسرائيلي على البنية التحتية الاقتصادية والمدنية في اليمن، بما في ذلك المطارات والموانئ ومحطات الطاقة ومستودعات الغذاء، هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدا أن تل أبيب تتعامل بعدائية تجاه تطور وازدهار منطقة الشرق الأوسط.
