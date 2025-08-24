Advertisement

عربي-دولي

على الحدود مع سوريا… الأردن يُحبط محاولة تسلل ويضبط كمية كبيرة من المخدرات (صورة)

Lebanon 24
24-08-2025 | 23:11
أعلنت القوات المسلحة الأردنية، يوم الأحد، إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدّرة إلى داخل المملكة.
وأوضحت في بيان أنّ المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر الأحد محاولة تسلل مجموعة أشخاص على واجهتها ضمن منطقة مسؤوليتها بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.


وأضافت أنه تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجعهم داخل العمق السوري.


وأفادت بأنه وبعد إجراء عمليات بحث وتفتيش في المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.


ونشرت القوات المسلحة الأردنية صورة للمواد المخدرة التي تم ظبطها.

