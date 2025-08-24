بعد الضربات على الحوثيين في اليمن.. نتنياهو يؤكد: سيدفعون ثمنا باهظا

Advertisement

أكد ، ، أمس الأحد ان الحوثيين سيدفعون ثمنا باهظا لمهاجمتهم ، نشيرا إلى ان هذا الأمر "سيستمر".وكان نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس وصلا، في وقت سابق أمس الأحد، إلى قاعدة سلاح الجو في كرياه، برفقة رئيس الأركان الفريق أول إيال زامير وقائد سلاح الجو الجنرال تومر بار، لمتابعة الضربات التي نفذها سلاح الجو ضد أهداف تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.وذكر نتنياهو من مقر سلاح الجو : "لقد هاجم سلاح الجو اليوم مرة أخرى أهدافا استراتيجية في اليمن، فقد استهدف الرئاسي في قلب العاصمة صنعاء، ومحطة توليد الكهرباء في المدينة، وخزانات الوقود التي تزودها".وأضاف: "نظام الإرهاب يتعلم بالطريقة الصعبة، سيدفع ويدفع ثمنا باهظا للغاية على عدوانه ضد دولة إسرائيل".وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "من يُهاجمنا نهاجمه ومن يخطط لمهاجمتنا نهاجمه، الحوثيون يتعلمون درسا قاسيا، سيدفعون ثمنا باهظا لهجماتهم على إسرائيل".وكشف الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، تفاصيل المواقع، التي استهدفتها ضرباته في العاصمة اليمنية صنعاء.وقال الجيش في بيان: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات على بنى تحتية عسكرية تابعة لنظام الحوثي في منطقة صنعاء، من بين البنى التحتية المستهدفة مجمع عسكري يضم القصر الرئاسي ومحطتي الطاقة حزيز وأسار بالإضافة إلى موقع لتخزين الوقود كان يستخدم لأنشطة الحوثي العسكرية".وتابع: "لقد جاءت في ضوء قيام النظام الحوثي باعتداءات متكررة ضد دولة إسرائيل ومواطنيها شملت إطلاق صواريخ أرض أرض ومسيرات نحو الأراضي الاسرائيلية".وأكمل: "يقع القصر الرئاسي الذي استهدف في منطقة صنعاء داخل المجمع العسكري الذي تدار من داخله الأنشطة العسكرية لقوات النظام الحوثي. كما استخدم الحوثي محطتيْ الطاقة في حزيز وأسار لتوريد الكهرباء بغية أنشطته العسكرية حيث يضر استهداف المحطتيْن بقدرة إنتاج وايصال الكهرباء للأغراض العسكرية".وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في حصيلة أولية للغارات .(سكاي نيوز)