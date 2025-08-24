Advertisement

عربي-دولي

قبيل "العملية الإسرائيلية".. هذا ما كشفته صور فضائية عما يحدث في غزة

Lebanon 24
24-08-2025 | 23:24
Doc-P-1408578-638917002993394857.webp
Doc-P-1408578-638917002993394857.webp photos 0
في ظل الاستعدادات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية موسعة، كشفت صور أقمار اصطناعية ما يحدث في مدينة غزة. 
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية عن خبيرين قولهما، إن صورة فضائية التقطت في 16 آب الجاري بواسطة بلانيت لابز (شركة أميركية خاصة تعمل في مجال الاستشعار عن بعد وتصوير الأرض بالأقمار الاصطناعية) تظهر وجودا عسكريا جديدا على الحافة الشرقية لمدينة غزة.

وقال أندريس غانون، الأستاذ في جامعة فاندربيلت والخبير في التكنولوجيا العسكرية إن الصورة تظهر مجموعة من المركبات بما في ذلك دبابات وناقلات جند مدرعة، إضافة إلى خطوط من الأرض المحروثة للاختباء أو الحماية.

كما كشف توني ريفز مؤسس شركة الاستخبارات الخاصة "مايار"، أنه أحصى أكثر من 30 مركبة مدرعة في الصورة إلى جانب معدات مثل الجرافات وكذلك تحصينات ترابية قال إنها يمكن أن تستخدم للحماية.

وحدد ريفز مبنى محاطا بمركبات مدرعة اعتبره مقرا محتملا إضافة إلى مركبات يُحتمل أنها تستخدم للاتصالات مع تحصيناتها الخاصة، موضحا: "تحمي (المدرعات) الأشياء المهمة عند الاستعداد للمعركة".

وفي صورة فضائية التقطت فوق نفس المنطقة يوم 9 آب لا تظهر المركبات العسكرية ولا التحصينات الترابية.

كما أظهرت صورة أخرى لـ"بلانيت لابز" التقطت في 9 آب كتلة كبيرة ومجموعتين أصغر من الخيام على بعد نحو 2300 قدم من الموقع العسكري المحتمل.

وفي صورة من 17 آب يبدو أن معظم الخيام قد فككت وأن كثيرا من المباني المحيطة بها سويت بالأرض.

وفي صورة التقطت يوم 9 آب أيضا، يظهر تجمع آخر كبير للخيام على بعد نحو ميل واحد من الموقع العسكري المحتمل، وفي 17 آب لم تعد كثير من الخيام مرئية.

ويبدو في صورة أخرى التقطت يوم 8 آب تظهر أعداد كبيرة من المباني المهدمة تحيط ببعض المباني التي لا تزال قائمة، بما في ذلك منشأة كبيرة على شكل حرف U حددتها بيانات من اليونيسف باعتبارها مدرسة دار الأرقم الثانوية الخاصة للبنين. وفي صورة من 16 آب لم تعد كثير من المباني الظاهرة في الصورة السابقة قائمة بما في ذلك مدرسة البنين.(سكاي نيوز)
