"اغتياله جاء في إطار الرسائل بين إسرائيل وحزب الله"… مسؤول إيراني يكشف مفاجأة حول سقوط مروحية رئيسي

اتهم عضو في ، ، بالمسؤولية عن سقوط مروحية ، واعتبر أن الحادث يمثل "رسالة عملية" من إلى الحكومة .وفي مقابلة عبر برنامج "سينرجي" الإلكتروني، أوضح صدر أنه عبر اتصالاته مع ولبنان، كان يعلم أن إسرائيل وحزب الله يرسلان رسائل عبر أعمال ميدانية، مشيرا إلى أن اغتيال رئيسي جاء في إطار هذه الرسائل.وأضاف محمد ، أن تورط إسرائيل في الحادث ما زال قيد التحليل ولا يوجد حتى الآن أي دليل رسمي أو توثيق يؤكد ذلك.وردا على التقرير الرسمي الذي ينفي أي علاقة لإسرائيل بسقوط المروحية، أكد الصدر أنه عبر عن رأيه بحرية وأن إسرائيل أرسلت رسالة واضحة في موقع الحادث مفادها أنه "إذا أردتم الاستمرار، فسنستمر أيضا".