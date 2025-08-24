Advertisement

عربي-دولي

"اغتياله جاء في إطار الرسائل بين إسرائيل وحزب الله"… مسؤول إيراني يكشف مفاجأة حول سقوط مروحية رئيسي

Lebanon 24
24-08-2025 | 23:55
اتهم عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محمد الصدر،  إسرائيل بالمسؤولية عن سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، واعتبر أن الحادث يمثل "رسالة عملية" من تل أبيب إلى الحكومة الإيرانية.
 وفي مقابلة عبر برنامج "سينرجي" الإلكتروني، أوضح صدر أنه عبر اتصالاته مع حزب الله ولبنان، كان يعلم أن إسرائيل وحزب الله يرسلان رسائل عبر أعمال ميدانية، مشيرا إلى أن اغتيال رئيسي جاء في إطار هذه الرسائل.


وأضاف محمد الصدر، أن تورط إسرائيل في الحادث ما زال قيد التحليل ولا يوجد حتى الآن أي دليل رسمي أو توثيق يؤكد ذلك.


وردا على التقرير الرسمي الذي ينفي أي علاقة لإسرائيل بسقوط المروحية، أكد الصدر أنه عبر عن رأيه بحرية وأن إسرائيل أرسلت رسالة واضحة في موقع الحادث مفادها أنه "إذا أردتم الاستمرار، فسنستمر أيضا".
