عربي-دولي

بعد 8 أعوام… زيارة مرتقبة لترامب إلى إسرائيل في هذا الموعد

Lebanon 24
25-08-2025 | 00:25
أفادت شبكة i24 الإسرائيلية مساء الأحد، بأن إسرائيل والولايات المتحدة تجريان اتصالات أولية تمهيدًا لزيارة الرئيس دونالد ترامب إلى إسرائيل في مطلع شهر كانون الأول.
وأكد مصدران إسرائيليان وآخر أميركي صحة هذه الاتصالات.

 وإذا تمّت بالفعل، فستكون هذه أول زيارة لترامب إلى إسرائيل في ولايته الثانية في منصب رئيس الولايات المتحدة.

تعود آخر زيارة لترامب إلى إسرائيل إلى أيار2017 خلال ولايته الأولى. 
