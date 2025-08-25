29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
15
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد 8 أعوام… زيارة مرتقبة لترامب إلى إسرائيل في هذا الموعد
Lebanon 24
25-08-2025
|
00:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت شبكة i24
الإسرائيلية
مساء الأحد، بأن
إسرائيل
والولايات المتحدة تجريان اتصالات أولية تمهيدًا لزيارة
الرئيس دونالد ترامب
إلى إسرائيل في مطلع شهر كانون الأول.
Advertisement
وأكد مصدران إسرائيليان وآخر أميركي صحة هذه الاتصالات.
وإذا تمّت بالفعل، فستكون هذه أول زيارة لترامب إلى إسرائيل في ولايته الثانية في منصب رئيس
الولايات المتحدة
.
تعود آخر زيارة لترامب إلى إسرائيل إلى أيار2017 خلال ولايته الأولى.
مواضيع ذات صلة
أنباء عن زيارة مرتقبة لبن سلمان الى دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة
Lebanon 24
أنباء عن زيارة مرتقبة لبن سلمان الى دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة
25/08/2025 10:15:03
25/08/2025 10:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة مرتقبة لويتكوف إلى روسيا.. هذا ما أعلنه ترامب
Lebanon 24
زيارة مرتقبة لويتكوف إلى روسيا.. هذا ما أعلنه ترامب
25/08/2025 10:15:03
25/08/2025 10:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة مُرتقبة حول موعد أول هاتف قابل للطي من "آبل"
Lebanon 24
مُفاجأة مُرتقبة حول موعد أول هاتف قابل للطي من "آبل"
25/08/2025 10:15:03
25/08/2025 10:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة مرتقبة للأمين العام لحزب الله اليوم
Lebanon 24
إطلالة مرتقبة للأمين العام لحزب الله اليوم
25/08/2025 10:15:03
25/08/2025 10:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لابيد: هناك خطة وافقت عليها حماس لكن الحكومة تتلاعب
Lebanon 24
لابيد: هناك خطة وافقت عليها حماس لكن الحكومة تتلاعب
02:53 | 2025-08-25
25/08/2025 02:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضفة الغربية.. ارتفاع في عدد القتلى برصاص الجيش الاسرائيلي
Lebanon 24
في الضفة الغربية.. ارتفاع في عدد القتلى برصاص الجيش الاسرائيلي
02:47 | 2025-08-25
25/08/2025 02:47:42
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تواصل تقدمها وأوكرانيا تستعيد 3 بلدات
Lebanon 24
روسيا تواصل تقدمها وأوكرانيا تستعيد 3 بلدات
02:34 | 2025-08-25
25/08/2025 02:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
منها كانت متوجهة الى موسكو.. تدمير 21 مسيرة أوكرانية
Lebanon 24
منها كانت متوجهة الى موسكو.. تدمير 21 مسيرة أوكرانية
02:24 | 2025-08-25
25/08/2025 02:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يدعم استنفاد المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يدعم استنفاد المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى
02:18 | 2025-08-25
25/08/2025 02:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
00:29 | 2025-08-25
25/08/2025 12:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
06:27 | 2025-08-24
24/08/2025 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
03:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
13:06 | 2025-08-24
24/08/2025 01:06:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:53 | 2025-08-25
لابيد: هناك خطة وافقت عليها حماس لكن الحكومة تتلاعب
02:47 | 2025-08-25
في الضفة الغربية.. ارتفاع في عدد القتلى برصاص الجيش الاسرائيلي
02:34 | 2025-08-25
روسيا تواصل تقدمها وأوكرانيا تستعيد 3 بلدات
02:24 | 2025-08-25
منها كانت متوجهة الى موسكو.. تدمير 21 مسيرة أوكرانية
02:18 | 2025-08-25
الجيش الإسرائيلي يدعم استنفاد المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى
02:10 | 2025-08-25
غدًا… جولة جديدة من المحادثات بين إيران والدول الأوروبية
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 10:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 10:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 10:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24