زلزال يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا… إليكم كم بلغت قوته

أفاد فرع التابع للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة بالأكاديمية الروسية للعلوم بتسجيل هزات أرضية بلغت قوتها 5.2 درجات قبالة سواحل ، وفق ما نقلت " ".

وقع الزلزال على بعد 163 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي في الساعة 14:56 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في على عمق 33.4 كيلومتر.