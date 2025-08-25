Advertisement

عربي-دولي

زلزال يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا… إليكم كم بلغت قوته

Lebanon 24
25-08-2025 | 00:48
A-
A+
Doc-P-1408599-638917051382118337.png
Doc-P-1408599-638917051382118337.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد فرع كامتشاتكا التابع للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة بالأكاديمية الروسية للعلوم بتسجيل هزات أرضية بلغت قوتها 5.2 درجات قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
Advertisement
وقع الزلزال على بعد 163 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي في الساعة 14:56 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في المحيط الهادئ على عمق 33.4 كيلومتر. 

مواضيع ذات صلة
قبالة سواحل كامتشاتكا.. زلزال ضرب روسيا وهذه قوته
lebanon 24
25/08/2025 10:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الساحل الشرقي لإقليم كامتشاتكا الروسي
lebanon 24
25/08/2025 10:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال جديد بقوة 6.03 درجات يضرب الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا
lebanon 24
25/08/2025 10:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال يضرب العاصمة التركية أنقرة.. كم بلغت قوّته؟
lebanon 24
25/08/2025 10:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:53 | 2025-08-25
02:47 | 2025-08-25
02:34 | 2025-08-25
02:24 | 2025-08-25
02:18 | 2025-08-25
02:10 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24