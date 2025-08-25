Advertisement

عربي-دولي

روسيا تواصل تقدمها وأوكرانيا تستعيد 3 بلدات

Lebanon 24
25-08-2025 | 02:34
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها سيطرت على بلدة جديدة في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، لكن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية قال إن قوات كييف حققت مكاسب في أماكن أخرى، حيث استعادت السيطرة على 3 قرى في منطقة دونيتسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، عن الاستيلاء على بلدة فيليا داخل منطقة دنيبروبتروفسك، بينما لم تقر أوكرانيا بعد بسقوط البلدة في أيدي القوات الروسية.
وتقول موسكو إنها تتوغل في منطقة دنيبروبتروفسك. لكن القوات الأوكرانية تضغط من أجل استعادة القرى في منطقة دونيتسك- النقطة المحورية للتقدم الروسي- ومنع أي تحرك آخر في دنيبروبتروفسك.

وتركز القوات الروسية على توسيع سيطرتها في منطقة دونباس بشرق البلاد، معلنة يوميا عن استيلائها على قرى جديدة.
وفي كييف، قال أولكسندر سيرسكي، القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، في منشور على تلغرام إن قوات كييف استعادت السيطرة على قرى ميخايليفكا وزيليني هاي وفولوديميريفكا.

وتقع زيليني هاي، التي أُعلن عن استعادتها في بيان عسكري أمس السبت، بالقرب من منطقة دنيبروبتروفسك، بينما تقع القريتان الأخريان بالقرب من بلدة بوكروفسك، التي كانت محور قتال عنيف لعدة أشهر.
