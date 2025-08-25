في الضفة الغربية.. ارتفاع في عدد القتلى برصاص الجيش الاسرائيلي

Advertisement

أفاد تقرير أممي، بأن أكثر من 670 مواطنا فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش في المحتلة منذ بداية العام الماضي، بينهم 129 طفلا.وقال التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، في تقرير له، الأحد، إن القوات أصابت خلال الفترة نفسها أكثر من 5590 فلسطينيا، بينهم 1067 طفلا.وأشار المكتب إلى أن المستوطنين شنوا خلال الفترة ذاتها 2374 هجوما على ، أدت إلى مقتل عدد منهم وتدمير ممتلكاتهم، لافتا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية أسفرت أيضا عن تشريد 39847 مواطنا فلسطينيا.