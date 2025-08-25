Advertisement

عربي-دولي

في الضفة الغربية.. ارتفاع في عدد القتلى برصاص الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
25-08-2025 | 02:47
أفاد تقرير أممي، بأن أكثر من 670 مواطنا فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الماضي، بينهم 129 طفلا.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، في تقرير له، الأحد، إن القوات الإسرائيلية أصابت خلال الفترة نفسها أكثر من 5590 فلسطينيا، بينهم 1067 طفلا.

وأشار المكتب إلى أن المستوطنين شنوا خلال الفترة ذاتها 2374 هجوما على الفلسطينيين، أدت إلى مقتل عدد منهم وتدمير ممتلكاتهم، لافتا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية أسفرت أيضا عن تشريد 39847 مواطنا فلسطينيا.
 
