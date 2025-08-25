Advertisement

عربي-دولي

لابيد: هناك خطة وافقت عليها حماس لكن الحكومة تتلاعب

Lebanon 24
25-08-2025 | 02:53
A-
A+
Doc-P-1408649-638917127585236021.jpg
Doc-P-1408649-638917127585236021.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، عن رفضه دعوة رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس لتشكيل "حكومة إنقاذ الأسرى". 
Advertisement

وأوضح لابيد أنه لا داعي "للمشاركة في حكومة مع بن غفير وسموتريتش" للتوصل إلى اتفاق لإعادة المختطفين، مؤكدا أن اقتراحه بمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شبكة أمان خارجية لا يزال قائما.

وذكر لابيد أن هناك خطة وافقت عليها حماس، لكن الحكومة "تتعامل مع هراء، والمختطفون يموتون".

وأضاف أن الوعود بتهيئة الظروف لعودة المخطوفين من خلال توسيع المناورات العسكرية "هي بالضبط ما سمعناه قبل رفح. وماذا حدث؟ مات المخطوفون وقتل الجنود ولم نستطع إعادة أحد".
مواضيع ذات صلة
"حماس": وافقنا على صفقة جزئية وأبدينا استعداداً لصفقة شاملة لكن نتنياهو يرفض كل الحلول
lebanon 24
25/08/2025 14:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: هناك فرصة لمحاولة التوصل لاتفاق مستقبلي مع الحكومة السورية الجديدة
lebanon 24
25/08/2025 14:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لابيد: لن تكون هناك حكومة حقيقية في لبنان ما لم يُنزع سلاح الكيانات العسكرية المستقلة
lebanon 24
25/08/2025 14:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
خطة "عربات جدعون 2" تُعرض اليوم على الحكومة للمصادقة عليها
lebanon 24
25/08/2025 14:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:57 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:01 | 2025-08-25
07:00 | 2025-08-25
06:57 | 2025-08-25
06:55 | 2025-08-25
06:42 | 2025-08-25
06:26 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24