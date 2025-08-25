لابيد: هناك خطة وافقت عليها حماس لكن الحكومة تتلاعب

Advertisement

أعرب زعيم ، اليوم الاثنين، عن رفضه دعوة "أزرق أبيض" لتشكيل "حكومة إنقاذ الأسرى".وأوضح لابيد أنه لا داعي "للمشاركة في حكومة مع وسموتريتش" للتوصل إلى اتفاق لإعادة المختطفين، مؤكدا أن اقتراحه بمنح رئيس الوزراء شبكة أمان خارجية لا يزال قائما.وذكر لابيد أن هناك خطة وافقت عليها ، لكن الحكومة "تتعامل مع هراء، والمختطفون يموتون".وأضاف أن الوعود بتهيئة الظروف لعودة المخطوفين من خلال توسيع المناورات العسكرية "هي بالضبط ما سمعناه قبل . وماذا حدث؟ مات المخطوفون وقتل الجنود ولم نستطع إعادة أحد".