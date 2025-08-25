31
عربي-دولي
الأونروا ترفع الصوت مجدداً: لادخال الغذاء إلى غزة
Lebanon 24
25-08-2025
|
03:13
بينما يواصل الجيش
الإسرائيلي
تطويق مدينة غزة بانتظار اجتياحها، لا يزال الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني يفاقم معاناة المدنيين.
ما دفع مفوض الأونروا، فيليب لارزاني، إلى تجديد مطالبته بضرورة رفع الحصار وإدخال المساعدات إلى الغزيين.
وقال في منشور على حسابه في إكس مساء الأحد إن "
سكان غزة
يعيشون الجحيم بكل أشكاله".
كما اعتبر أن "الوقت حان لأن تسمح
إسرائيل
للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة لسكان غزة دون قيود".
