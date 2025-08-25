الأونروا ترفع الصوت مجدداً: لادخال الغذاء إلى غزة



ما دفع مفوض الأونروا، فيليب لارزاني، إلى تجديد مطالبته بضرورة رفع الحصار وإدخال المساعدات إلى الغزيين. بينما يواصل الجيش تطويق مدينة غزة بانتظار اجتياحها، لا يزال الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني يفاقم معاناة المدنيين.ما دفع مفوض الأونروا، فيليب لارزاني، إلى تجديد مطالبته بضرورة رفع الحصار وإدخال المساعدات إلى الغزيين.

وقال في منشور على حسابه في إكس مساء الأحد إن " يعيشون الجحيم بكل أشكاله".



كما اعتبر أن "الوقت حان لأن تسمح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة لسكان غزة دون قيود".