إسرائيل بدأت فعليًا تنفيذ خطتها لتدمير غزة… منظمة حقوقية تشرح

Advertisement

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صدر اليوم الاثنين أن بدأت فعليًا تنفيذ خطتها لتدمير مدينة غزة وفرض هيمنتها العسكرية غير القانونية عليها.وأشار المرصد إلى أن الجيش يشن عمليات نسف وتدمير واسعة للمربعات السكنية جنوبي المدينة وشرقها وشمالها في هجوم متزامن يزحف بالتدمير الشامل والمحو المنهجي نحو قلبها من ثلاثة محاور.يجري تنفيذ هذا الهجوم العسكري على الأرض بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن بدء عملية "عربات 2" في 20 آب وتنفيذ "العمليات التمهيدية والمراحل الأولية" منها.