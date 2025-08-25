Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل بدأت فعليًا تنفيذ خطتها لتدمير غزة… منظمة حقوقية تشرح

Lebanon 24
25-08-2025 | 03:14
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صدر اليوم الاثنين أن إسرائيل بدأت فعليًا تنفيذ خطتها لتدمير مدينة غزة وفرض هيمنتها العسكرية غير القانونية عليها.
وأشار المرصد إلى أن الجيش الإسرائيلي يشن عمليات نسف وتدمير واسعة للمربعات السكنية جنوبي المدينة وشرقها وشمالها في هجوم متزامن يزحف بالتدمير الشامل والمحو المنهجي نحو قلبها من ثلاثة محاور.


يجري تنفيذ هذا الهجوم العسكري على الأرض بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن بدء عملية "عربات جدعون 2" في 20 آب وتنفيذ "العمليات التمهيدية والمراحل الأولية" منها.
