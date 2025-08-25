Advertisement

عربي-دولي

بعد أقل من 24 ساعة... زلزال جديد يضرب شرق روسيا

Lebanon 24
25-08-2025 | 04:13
أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بوقوع زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة جزر الكوريل الروسية اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن مركزه كان على عمق 10 كيلومترات.
ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من وقوع زلزال آخر بلغت قوته 5.6 درجات وضرب الساحل الشرقي لإقليم كامتشاتكا الروسي.
