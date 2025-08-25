اتفاق أمني مرتقب بين دمشق وتل أبيب.. هذه ابرز بنوده

فيما أوضح الرئيس السوري أحمد أن بلاده أحرزت تقدماً في محادثاتها مع الجانب حول الاتفاق الأمني بين البلدين، تصاعدت التساؤلات حول مضمون هذا الاتفاق.

في حين أفادت مصادر إسرائيلية أن الاتفاق المرتقب يتضمن منع من إعادة بناء ، وهو بند تعتبره ذا أهمية استراتيجية خاصة".



"لا أسلحة إستراتيجية"

كما يحظر الاتفاق نشر الأسلحة الإستراتيجية داخل الأراضي ، بما في ذلك الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، للحفاظ على حرية الحركة والتفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة، وفق ما نقلت القناة 12 .



كذلك يتناول "إنشاء ممر إنساني إلى جبل الدروز في السويداء، في ظل التوترات المتعلقة بالطائفة الدرزية والمساعدات الإنسانية المقدمة لها.. ونزع السلاح من مرتفعات الجولان السورية".

إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية أيضا وعودا بإعادة بناء بدعم أميركي ومساعدات عربية، في محاولة لإعادة البلاد إلى حالة استقرار، مع تقليل النفوذ في المنطقة.



وتشكل مرتفعات الجولان المحتلة نقطة توتر تاريخية بين البلدين منذ احتلال القوات الإسرائيلية للمنطقة عام 1967.



وكان الشرع أكد بدوره أن الاتفاق الذي تجري مناقشته سيرتكز على العودة إلى خط الفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان، والذي تم تحديده عام 1974.



يشار إلى أنه منذ ديسمبر الماضي، بعيد الإطاحة بالنظام السوري السابق، تقدم الجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ واحتل شريطا أمنيا بعرض 15 كيلومترا في بعض المناطق جنوب سوريا، وسيطر على المنطقة العازلة بين البلدين. (العربية)