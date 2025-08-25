Advertisement

عربي-دولي

اتفاق أمني مرتقب بين دمشق وتل أبيب.. هذه ابرز بنوده

Lebanon 24
25-08-2025 | 04:23
A-
A+
Doc-P-1408695-638917179418922697.webp
Doc-P-1408695-638917179418922697.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فيما أوضح الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده أحرزت تقدماً في محادثاتها مع الجانب الإسرائيلي حول الاتفاق الأمني الثنائي بين البلدين، تصاعدت التساؤلات حول مضمون هذا الاتفاق.
Advertisement
في حين أفادت مصادر إسرائيلية أن الاتفاق المرتقب يتضمن منع تركيا من إعادة بناء الجيش السوري، وهو بند تعتبره إسرائيل ذا أهمية استراتيجية خاصة".

"لا أسلحة إستراتيجية"
كما يحظر الاتفاق نشر الأسلحة الإستراتيجية داخل الأراضي السورية، بما في ذلك الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، للحفاظ على حرية الحركة والتفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.

كذلك يتناول "إنشاء ممر إنساني إلى جبل الدروز في السويداء، في ظل التوترات المتعلقة بالطائفة الدرزية والمساعدات الإنسانية المقدمة لها.. ونزع السلاح من مرتفعات الجولان السورية".
إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية أيضا وعودا بإعادة بناء سوريا بدعم أميركي ومساعدات عربية، في محاولة لإعادة البلاد إلى حالة استقرار، مع تقليل النفوذ الإيراني في المنطقة.

وتشكل مرتفعات الجولان المحتلة نقطة توتر تاريخية بين البلدين منذ احتلال القوات الإسرائيلية للمنطقة عام 1967.

وكان الشرع أكد بدوره أن الاتفاق الذي تجري مناقشته سيرتكز على العودة إلى خط الفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان، والذي تم تحديده عام 1974.

يشار إلى أنه منذ ديسمبر الماضي، بعيد الإطاحة بالنظام السوري السابق، تقدم الجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ واحتل شريطا أمنيا بعرض 15 كيلومترا في بعض المناطق جنوب سوريا، وسيطر على المنطقة العازلة بين البلدين. (العربية)
مواضيع ذات صلة
هذه أبرز بنود الاتفاق بين دمشق والسويداء
lebanon 24
25/08/2025 14:12:07 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق إسرائيلي سوري قريب.. وهذه أبرز بنوده
lebanon 24
25/08/2025 14:12:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إتّفاق وقف إطلاق النار في غزة.. هذه أبرز بنوده
lebanon 24
25/08/2025 14:12:07 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار السويداء: اختبار دموي لتقارب دمشق وتل أبيب
lebanon 24
25/08/2025 14:12:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:57 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:01 | 2025-08-25
07:00 | 2025-08-25
06:57 | 2025-08-25
06:55 | 2025-08-25
06:42 | 2025-08-25
06:26 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24