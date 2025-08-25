في غزة.. قصف إسرائيلي يوقع 14 شهيدًا بينهم صحفيون ومسعفون

Advertisement

وذكرت " " أنّ حصيلة جراء القصف على مجمّع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي ارتفعت إلى 15 فلسطينيًا، بينهم 4 صحفيين وعدد من المسعفين، مشيرةً إلى وقوع إصابات أخرى في الهجوم نفسه.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصدر طبي، أن من بين القتلى الصحفيان مصور تلفزيون حسام المصري، ومصور قناة محمد سلامة، إصافة لإصابة عدد من الصحفيين.وأضافت أن عددا من طواقم الإسعاف والدفاع المدني قتلوا أثناء إخلاء الجرحى.