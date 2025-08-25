Advertisement

عربي-دولي

في غزة.. قصف إسرائيلي يوقع 14 شهيدًا بينهم صحفيون ومسعفون

Lebanon 24
25-08-2025 | 04:24
أفادت مصادر طبية في القطاع، اليوم الاثنين، باستشهاد 15 شخصًا بينهم صحفيان وعدد من المسعفين، إضافةً إلى إصابة العشرات، جراء قصف إسرائيلي لمجمّع ناصر الطبي في خان يونس، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وذكرت "سكاي نيوز" أنّ حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على مجمّع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة ارتفعت إلى 15 فلسطينيًا، بينهم 4 صحفيين وعدد من المسعفين، مشيرةً إلى وقوع إصابات أخرى في الهجوم نفسه.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصدر طبي، أن من بين القتلى الصحفيان مصور تلفزيون فلسطين حسام المصري، ومصور قناة الجزيرة محمد سلامة، إصافة لإصابة عدد من الصحفيين.


وأضافت أن عددا من طواقم الإسعاف والدفاع المدني قتلوا أثناء إخلاء الجرحى.
