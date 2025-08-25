صحيفة تتوقع مصير خطة احتلال غزة.. ماذا كشفت؟

نشرت صحيفة "التايمز" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن الخطة لاحتلال مدينة غزة، متحدثة عن تطبيقها ومصيرها على أرض الواقع.

Advertisement

وتوقعت الصحيفة فشل الخطة التي وضعها بنيامين ، مشيرة إلى أن "الحقيقة التي لا مفر منها هي أنَّ الأخير لا يستطيع على من دون تعريض أسراه للخطر".

ويقولُ التقرير إن خطة نتنياهو تفتقد عنصراً أساسياً وهو رؤية واضحة لما سيحدث في القطاع بعد احتلاله، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود مخاوف لدى كثير من في غزة من أن تكون خطة اجتياح المدينة مقدّمة لطرد قرابة مليون فلسطيني نهائياً منها.



وتشير الصحيفة إلى أن معظم سكان مدينة غزة صمدوا حتى الآن، في ظل غياب خيارات واقعية، وتردد كثيرين في النزوح من جديد.





كذلك، يرى كثيرون أن إجبارهم على التوجه جنوباً، هو جزء من خطة إسرائيلية طرحت مراراً على لسان متطرفين، مع علمهم أن مناطق الجنوب مثل المواصي (جنوب) ودير البلح (وسط) مكتظة أصلاً بما يفوق طاقتها.





وبشأن الأوضاع الإنسانية، قالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إن إعلان المجاعة في غزة رسميا من جانب يفترض أن يشكل نقطة تحول في الحرب.





وأوضحت الصحيفة أن رد لم يكن إنسانياً على الإطلاق، عندما اعتبرت أن الضحايا كانوا يعانون أصلاً من أمراض أخرى.