عربي-دولي
صحيفة تتوقع مصير خطة احتلال غزة.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
25-08-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "التايمز"
البريطانية
تقريراً جديداً تحدثت فيه عن الخطة
الإسرائيلية
لاحتلال مدينة غزة، متحدثة عن تطبيقها ومصيرها على أرض الواقع.
وتوقعت الصحيفة فشل الخطة التي وضعها
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
، مشيرة إلى أن "الحقيقة التي لا مفر منها هي أنَّ الأخير لا يستطيع
القضاء
على
حماس
من دون تعريض أسراه للخطر".
ويقولُ التقرير إن خطة نتنياهو تفتقد عنصراً أساسياً وهو رؤية واضحة لما سيحدث في القطاع بعد احتلاله، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود مخاوف لدى كثير من
الفلسطينيين
في غزة من أن تكون خطة اجتياح المدينة مقدّمة لطرد قرابة مليون فلسطيني نهائياً منها.
وتشير الصحيفة إلى أن معظم سكان مدينة غزة صمدوا حتى الآن، في ظل غياب خيارات واقعية، وتردد كثيرين في النزوح من جديد.
كذلك، يرى كثيرون أن إجبارهم على التوجه جنوباً، هو جزء من خطة إسرائيلية طرحت مراراً على لسان متطرفين، مع علمهم أن مناطق الجنوب مثل المواصي (جنوب) ودير البلح (وسط) مكتظة أصلاً بما يفوق طاقتها.
وبشأن الأوضاع الإنسانية، قالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إن إعلان المجاعة في غزة رسميا من جانب
الأمم المتحدة
يفترض أن يشكل نقطة تحول في الحرب.
وأوضحت الصحيفة أن رد
إسرائيل
لم يكن إنسانياً على الإطلاق، عندما اعتبرت أن الضحايا كانوا يعانون أصلاً من أمراض أخرى.
وأشارت إلى أن إسرائيل تهدد بشن هجوم واسع جديد في مدينة غزة، حيث تتفشى المجاعة على وجه التحديد، بدلا من موافقتها على وقف إطلاق النار والسماح باستجابة طارئة.
(الجزيرة نت)
