بعد قصف مجمع ناصر الطبي.. بيان للجيش الإسرائيلي

Advertisement

أعرب الجيش عن أسفه لأي إصابة "في صفوف غير المتورطين"، في بيان بشأن قصف ، قائلا إنه سيفتح تحقيقا ، وذلك بعد مقتل عدد من الصحفيين في الهجوم.وأكد الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، شن غارة في منطقة مجمع ناصر الطبي بخان يونس بغزة.وفق ما جاء في منشور بصفحة المتحدث باسم الجيش على ، وجه الإسرائيلي الجنرال أيال ، بإجراء تحقيق أولي في أقرب وقت ممكن.وقال إن "الجيش يعرب عن أسفه لأي إصابة في صفوف غير المتورطين، وهو لا يوجّه ضرباته نحو الصحفيين بصفتهم هذه، ويعمل قدر الإمكان على تقليص المساس بهم، مع الاستمرار في الحفاظ على أمن قوات".