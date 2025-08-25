Advertisement

عربي-دولي

بعد قصف مجمع ناصر الطبي.. بيان للجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
25-08-2025 | 07:27
A-
A+
Doc-P-1408765-638917303603950529.png
Doc-P-1408765-638917303603950529.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه لأي إصابة "في صفوف غير المتورطين"، في بيان بشأن قصف مجمع ناصر الطبي، قائلا إنه سيفتح تحقيقا أوليا، وذلك بعد مقتل عدد من الصحفيين في الهجوم.
Advertisement


وأكد الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، شن غارة في منطقة مجمع ناصر الطبي بخان يونس بغزة.

وفق ما جاء في منشور بصفحة المتحدث باسم الجيش على تويتر، وجه رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أيال زامير، بإجراء تحقيق أولي في أقرب وقت ممكن.

وقال إن "الجيش يعرب عن أسفه لأي إصابة في صفوف غير المتورطين، وهو لا يوجّه ضرباته نحو الصحفيين بصفتهم هذه، ويعمل قدر الإمكان على تقليص المساس بهم، مع الاستمرار في الحفاظ على أمن قوات".
مواضيع ذات صلة
مجمّع ناصر الطبي في غزة: شهيدتان في قصف مسيّرة إسرائيلية خيمة نازحين غربي خانيونس
lebanon 24
25/08/2025 23:03:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مجمع ناصر الطبي: شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي لخيام نازحين في المواصي
lebanon 24
25/08/2025 23:03:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: ندين استهداف مجمع ناصر الطبي صباح اليوم واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
lebanon 24
25/08/2025 23:03:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي إلى 20 (الجزيرة)
lebanon 24
25/08/2025 23:03:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2025-08-25
15:55 | 2025-08-25
15:38 | 2025-08-25
15:20 | 2025-08-25
15:01 | 2025-08-25
14:56 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24