عربي-دولي

عمدة مدينة شيكاغو انتقد خطة ترامب إرسال الحرس الوطني إلى المدينة

Lebanon 24
25-08-2025 | 08:49
انتقد عمدة مدينة شيكاغو، براندون جونسون، خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال الحرس الوطني إلى المدينة، واصفا إياها بأنها "انتهاك فظيع للدستور".
وكتب جونسون، الأحد، على حسابه في منصة "إكس": "ما يقترحه الرئيس سيكون الانتهاك الأكثر فداحة لدستورنا في القرن الحادي والعشرين. مدينة شيكاغو لا تحتاج إلى الاحتلال العسكري".

وأوضح عمدة شيكاغو، أن المدينة "تحتاج إلى الاستثمار في الناس لضمان بناء مجتمعات آمنة وميسورة التكلفة"، مضيفا: "من المؤسف أن هذا الرئيس يعمل بلا كلل على بث الانقسام، في محاولته للسيطرة على الأسر العاملة والسيطرة على المدن في جميع أنحاء أميركا"، وفقا لما نقلته شبكة "فوكس نيوز".

 وتابع: "يعد هذا انتهاكا واضحا للدستور، وسنبقى ثابتين ويقظين في التزامنا بضمان حماية ديمقراطيتنا وصون إنسانيتنا".

