عمدة مدينة شيكاغو انتقد خطة ترامب إرسال الحرس الوطني إلى المدينة

انتقد عمدة مدينة شيكاغو، ، خطة الرئيس الأميركي إرسال إلى المدينة، واصفا إياها بأنها "انتهاك فظيع للدستور".

وكتب ، الأحد، على حسابه في منصة "إكس": "ما يقترحه الرئيس سيكون الانتهاك الأكثر فداحة لدستورنا في القرن الحادي والعشرين. مدينة شيكاغو لا تحتاج إلى العسكري".



وأوضح عمدة شيكاغو، أن المدينة "تحتاج إلى الاستثمار في الناس لضمان بناء مجتمعات آمنة وميسورة التكلفة"، مضيفا: "من المؤسف أن هذا الرئيس يعمل بلا كلل على بث الانقسام، في محاولته للسيطرة على الأسر العاملة والسيطرة على المدن في جميع أنحاء أميركا"، وفقا لما نقلته شبكة " ".



وتابع: "يعد هذا انتهاكا واضحا للدستور، وسنبقى ثابتين ويقظين في التزامنا بضمان حماية ديمقراطيتنا وصون إنسانيتنا".