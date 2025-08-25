Advertisement

قرارٌ مرتقب من ترامب.. ما هو؟

Lebanon 24
25-08-2025 | 11:20
ذكرت وكالة "فوكس نيوز" الأميركية أنَّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتجه إلى توقيع أمر تنفيذي ينص على محاكمة كل من يُهين العلم الأميركي باعتباره "رمزاً مقدساً".
ويأتي هذا الأمر بعد قيام محتجين على حرق العلم خلال احتجاجات بشأن الترحيل الجامعي للمهاجرين والدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على غزة. 
 
 
وأوضحت "فوكس نيوز" أن ترامب قد يوقّع هذا الأمر التنفيذي اليوم الاثنين، وهو ينص على أن "العلم الأميركي أكثر رموز الولايات المتحدة قداسة وتقديرا، وتدنيسه ينطوي على إهانة واستفزاز بالغين، إنه تصريح بازدراء أمتنا ومعاداتها".


ويضيف النص أن هذا الفعل تقوم به "مجموعات وأفراد أجانب بشكل محسوب للترهيب والتهديد بالعنف ضد الأميركيين".
 

وسيخول ترامب وزيرة العدل بمحاكمة من يقعون تحت طائلة هذا القرار، كما سيكلفها بتوضيح الحدود بين هذا النص وبين التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل 5 حريات أساسية، من بينها حرية التعبير. (الجزيرة نت)
