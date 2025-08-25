قرارٌ مرتقب من ترامب.. ما هو؟

ذكرت وكالة " " الأميركية أنَّ الرئيس الأميركي يتجه إلى توقيع أمر تنفيذي ينص على محاكمة كل من يُهين الأميركي باعتباره "رمزاً مقدساً".

ويأتي هذا الأمر بعد قيام محتجين على حرق العلم خلال احتجاجات بشأن الترحيل الجامعي للمهاجرين والدعم الأميركي للحرب على غزة.

وأوضحت " نيوز" أن قد يوقّع هذا الأمر التنفيذي اليوم الاثنين، وهو ينص على أن "العلم الأميركي أكثر رموز قداسة وتقديرا، وتدنيسه ينطوي على إهانة واستفزاز بالغين، إنه تصريح بازدراء أمتنا ومعاداتها".





ويضيف النص أن هذا الفعل تقوم به "مجموعات وأفراد أجانب بشكل محسوب للترهيب والتهديد بالعنف ضد ".