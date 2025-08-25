27
عربي-دولي
الخزانة الأميركية تزيل لوائح العقوبات على سوريا من مدوّنة القوانين الفيدرالية
Lebanon 24
25-08-2025
|
11:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إزالة لوائح
العقوبات
على
سوريا
رسميا من مدونة القوانين الفيدرالية.
وبحسب بيان الوزارة، فإن قرار إزالة العقوبات سيدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 26 آب 2025. وأضافت: "يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) بتعديل لوائح العقوبات
السورية
لإزالتها من قانون اللوائح الفيدرالية، بما يتماشى مع الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 حزيران 2025 المتعلق بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا".
وذكرت أن هذا التعديل التنظيمي متاح حاليا للاطلاع العام لدى السجل الفيدرالي، وسيدخل حيز التنفيذ فور نشره في السجل الفيدرالي في 26 آب.
وكان الرئيس الأميركي
دونالد
ترمب قد أعلن خلال زيارته
الرياض
في أيار، ولقائه ولي
العهد
الأمير محمد بن سلمان
، عن قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار في سوريا. (روسيا اليوم)
