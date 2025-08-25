Advertisement

صحة

بعد تسجيل أول إصابة بشرية في أميركا.. ماذا نعرف عن داء الدودة الحلزونية؟

Lebanon 24
25-08-2025 | 12:13
أفادت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية بتسجيل أول إصابة بشرية في الولايات المتحدة بداء "الدودة الحلزونية" الطفيلية، وذلك لدى مريض عاد من سفر خارجي، في وقت تشهد فيه بعض دول أميركا الوسطى تفشيًا للمرض.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، آندرو جي. نيكسون، في تصريح عبر البريد الإلكتروني لوكالة "رويترز"، أن وزارة الصحة في ولاية ماريلاند أجرت بالتعاون مع المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) فحوصًا أكدت في الرابع من آب إصابة المريض بالعدوى، بعد عودته من السلفادور.

وكانت "رويترز" قد نقلت في وقت سابق عن مصادر في قطاع لحوم البقر أن الإصابة مرتبطة بشخص آخر سافر من غواتيمالا، ما أثار بعض الالتباس حول مصدر العدوى. لكن نيكسون شدد على أن "مستوى الخطر على الصحة العامة في الولايات المتحدة منخفض للغاية"، مؤكدًا عدم رصد أي حالات إصابة لدى الحيوانات هذا العام.

ووفق تقديرات وزارة الزراعة الأميركية، قد يتسبب أي تفشٍ واسع للمرض في خسائر فادحة، تصل إلى نحو 1.8 مليار دولار في ولاية تكساس وحدها، نتيجة نفوق الماشية وارتفاع كلفة الأدوية والعمالة.

وتُعرف الدودة الحلزونية بأنها ذبابة طفيلية تضع بيضها في جروح الكائنات الحية من ذوات الدم الحار، لتفقس عنها يرقات تتغذى على اللحم الحي مسببة إصابات قاتلة إذا لم تُعالج. ويصف الخبراء أسلوب تغذيتها بأنه يشبه "إدخال برغي في قطعة خشب".

ورغم ندرة إصابة البشر، فإن العدوى تُعد خطيرة سواء على الإنسان أو الحيوان. ويعتمد العلاج على إزالة مئات اليرقات من الجروح وتطهيرها بشكل كامل، حيث ترتفع فرص النجاة إذا بدأ التدخل الطبي مبكرًا. (التلفزيون العربي)
16:00 | 2025-08-25
15:55 | 2025-08-25
15:38 | 2025-08-25
15:20 | 2025-08-25
15:01 | 2025-08-25
14:56 | 2025-08-25
