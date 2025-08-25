بعد تسجيل أول إصابة بشرية في أميركا.. ماذا نعرف عن داء الدودة الحلزونية؟

Advertisement

أفادت والخدمات الإنسانية الأميركية بتسجيل أول إصابة بشرية في بداء "الدودة الحلزونية" الطفيلية، وذلك لدى مريض عاد من سفر خارجي، في وقت تشهد فيه بعض دول أميركا الوسطى تفشيًا للمرض.وأوضح المتحدث باسم الوزارة، آندرو جي. نيكسون، في تصريح عبر البريد الإلكتروني لوكالة " "، أن وزارة الصحة في ولاية ماريلاند أجرت بالتعاون مع المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) فحوصًا أكدت في الرابع من آب إصابة المريض بالعدوى، بعد عودته من السلفادور.وكانت "رويترز" قد نقلت في وقت سابق عن مصادر في قطاع لحوم البقر أن الإصابة مرتبطة بشخص آخر سافر من غواتيمالا، ما أثار بعض الالتباس حول مصدر العدوى. لكن نيكسون شدد على أن "مستوى الخطر على الصحة العامة في الولايات المتحدة منخفض للغاية"، مؤكدًا عدم رصد أي حالات إصابة لدى الحيوانات هذا العام.ووفق تقديرات الأميركية، قد يتسبب أي تفشٍ واسع للمرض في خسائر فادحة، تصل إلى نحو 1.8 مليار دولار في ولاية وحدها، نتيجة نفوق الماشية وارتفاع كلفة الأدوية والعمالة.وتُعرف الدودة الحلزونية بأنها ذبابة طفيلية تضع بيضها في جروح الكائنات الحية من ذوات الحار، لتفقس عنها يرقات تتغذى على اللحم الحي مسببة إصابات قاتلة إذا لم تُعالج. ويصف الخبراء أسلوب تغذيتها بأنه يشبه "إدخال برغي في قطعة خشب".ورغم ندرة إصابة البشر، فإن العدوى تُعد خطيرة سواء على الإنسان أو الحيوان. ويعتمد العلاج على إزالة مئات اليرقات من الجروح وتطهيرها بشكل كامل، حيث ترتفع فرص النجاة إذا بدأ التدخل الطبي مبكرًا. (التلفزيون العربي)