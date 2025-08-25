السادس في يوم واحد.. استشهاد الصحفي حسن دوحان برصاص إسرائيلي بغزة

Advertisement

أعلن في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الصحفيين الذين ارتقوا منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 246 صحفيًا، وذلك عقب استشهاد الصحفي حسن دوحان برصاص الجيش جنوب القطاع.وأوضح المكتب في بيان أن دوحان، الذي كان يعمل في صحيفة الحياة الجديدة، استُشهد إثر إصابته بطلق ناري في منطقة مواصي جنوب غزة، ليكون سادس صحفي يستشهد في ، الاثنين 25 آب 2025.ووصف البيان هذا اليوم بأنه "يوم أسود جديد على الصحافة "، مشيرًا إلى أن استمرار استهداف الصحفيين يندرج في إطار ما سماه "حرب الإبادة الجماعية على ".