عربي-دولي

السادس في يوم واحد.. استشهاد الصحفي حسن دوحان برصاص إسرائيلي بغزة

Lebanon 24
25-08-2025 | 13:43
Doc-P-1408916-638917515502610891.jpg
Doc-P-1408916-638917515502610891.jpg photos 0
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الصحفيين الذين ارتقوا منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 246 صحفيًا، وذلك عقب استشهاد الصحفي حسن دوحان برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب القطاع.
وأوضح المكتب في بيان أن دوحان، الذي كان يعمل في صحيفة الحياة الجديدة، استُشهد إثر إصابته بطلق ناري في منطقة مواصي خان يونس جنوب غزة، ليكون سادس صحفي يستشهد في يوم واحد، الاثنين 25 آب 2025.

ووصف البيان هذا اليوم بأنه "يوم أسود جديد على الصحافة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن استمرار استهداف الصحفيين يندرج في إطار ما سماه "حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة".
