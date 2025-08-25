27
بيروت
30
طرابلس
27
صور
29
جبيل
28
صيدا
29
جونية
24
النبطية
22
زحلة
23
بعلبك
13
بشري
25
بيت الدين
25
كفردبيان
عربي-دولي
هذا ما بحثه الشرع وبرّاك
Lebanon 24
25-08-2025
|
14:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحث الرئيس السوري
أحمد الشرع
، التطورات في
سوريا
والمنطقة مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا
توماس براك
، في
دمشق
اليوم الاثنين، بحسب ما قاله
مكتب الرئيس
السوري.
يأتي هذا الاجتماع بعد أن ناقش
براك
الوضعين السوري واللبناني مع
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
في إسرائيل
أمس.
تابع
