عربي-دولي

هذا ما بحثه الشرع وبرّاك

Lebanon 24
25-08-2025 | 14:09
بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، التطورات في سوريا والمنطقة مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك، في دمشق اليوم الاثنين،  بحسب ما قاله مكتب الرئيس السوري.
يأتي هذا الاجتماع بعد أن ناقش براك الوضعين السوري واللبناني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل أمس.
