عربي-دولي

بعد غارة مستشفى ناصر.. ألمانيا تدعو للتحقيق

Lebanon 24
25-08-2025 | 14:40
عبرت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الاثنين، عن شعورها بالفزع لمقتل عدد من الصحفيين وأفراد الطوارئ والمدنيين في غارة جوية نفذتها إسرائيل على مستشفى ناصر في غزة.
وقالت الوزارة في منشور على منصة "إكس": "يتعين التحقيق في الهجوم"، مشددة على ضرورة معرفة الملابسات الكاملة للغارة لضمان محاسبة المسؤولين وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

وأثارت الغارة ردود فعل دولية واسعة، حيث دعت العديد من المنظمات الحقوقية والجهات الدولية إلى التحقيق الفوري في الحادث ووقف أي أعمال تستهدف المنشآت الطبية والمدنيين في الأراضي الفلسطينية، وفق القانون الدولي الإنساني.
 
 
