Advertisement

إقتصاد

زامبيا.. كسر احتكار الوقود وخفض الأسعار بنسبة 33%

Lebanon 24
25-08-2025 | 15:01
A-
A+
Doc-P-1408936-638917563049071238.png
Doc-P-1408936-638917563049071238.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أسفرت الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها رئيس زامبيا، هاكايندي هيشيليما، عن نتائج ملموسة على صعيد قطاع الطاقة، بعد أن فتحت الحكومة خط أنابيب تنزانيا-زامبيا المعروف باسم "تازاما"، مما أسهم في تراجع أسعار الوقود في البلاد بنسبة 33%.
Advertisement

وقد فتح خط الأنابيب الجديد فرصاً تجارية أمام موردين متعددين، منهياً بذلك هيمنة شركة "أغرو- فيول" التي كانت تتحكم في الأسعار طيلة السنوات الماضية.

وفي تموز الماضي، أعلنت الحكومة اعتماد 21 شركة للدخول في نظام التوريد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين في سوق المحروقات.

وأكد وزير الطاقة ماكوزو شيكوتي أن الوقت قد حان ليستفيد المواطنون من الإصلاحات في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن السياسة الجديدة تضمن توريد المنتجات النفطية بطريقة مستقرة دون مشاكل في السوق.

منذ وصوله إلى السلطة قبل أربع سنوات، شرع هيشيليما في إصلاحات واسعة لإصلاح الاقتصاد بعد عقد من سوء الإدارة والتسيير على يد حزب "الجبهة الوطنية". وشملت هذه الإصلاحات إلغاء دعم أسعار الوقود المكلف وتشجيع المنافسة في عمليات التوريد، إلا أن ارتفاع أسعار الوقود بنحو 100% بين 2021 و2024 نتيجة لإلغاء الدعم وضعف سعر الصرف والحرب الروسية-الأوكرانية، أثار غضب المستهلكين، خصوصاً في المدن الكبرى.

وبعد إغلاق مصفاة إنديني الوحيدة عام 2022، اعتمدت زامبيا كلياً على استيراد المنتجات النفطية عبر خط أنابيب "تازاما" ومن ميناء بيرا في موزمبيق. وقد سيطرت شركة أغرو فيول على استخدام الخط، ما منحها نفوذاً هائلاً في سوق التوريد، وانتقد صندوق النقد الدولي هيمنة الشركة في تشرين الثاني 2024، معتبراً أنها أبقت أسعار الوقود مرتفعة رغم تحسن الأسعار العالمية وسعر الصرف.

ويجدر بالذكر أن الحكومة تخوض نزاعاً مع موردي الوقود بشأن ديون بقيمة 750 مليون دولار عن شحنات سابقة، في ظل وصول الدين العام للبلاد إلى أكثر من 30 مليار دولار في نهاية 2024.

(أفريكا ريبورت)
مواضيع ذات صلة
ارتفاع حصيلة قتلى الاضطرابات في أنغولا جراء رفع أسعار الوقود إلى 30
lebanon 24
26/08/2025 03:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حملات التطعيم الطارئ خفّضت الوفيات بنسبة 60% وأنقذت مليارات الدولارات خلال 25 عامًا
lebanon 24
26/08/2025 03:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: سنواصل مساهمتنا في تعزيز الجيش اللبناني بما يضمن احتكار الدولة للسلاح في جميع أنحاء البلاد
lebanon 24
26/08/2025 03:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد نقابات الشمال يطالب الحكومة بحماية المواطنين من احتكار المحروقات
lebanon 24
26/08/2025 03:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:40 | 2025-08-25
16:31 | 2025-08-25
16:10 | 2025-08-25
16:00 | 2025-08-25
15:55 | 2025-08-25
15:38 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24