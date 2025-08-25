استعدوا.. خسوف كلي للقمر يضيء سماء العالم في هذا الموعد!

يشهد العالم والمنطقة العربية، مساء الأحد المقبل 7 أيلول، خسوفًا كليًا نادرًا للقمر يمكن متابعته بالعين المجردة بأمان تام، ويُعد من أبرز الفلكية لعام 2025، متزامنًا مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول 1447هـ.

ووفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، تستمر مراحل الخسوف نحو خمس ساعات و27 دقيقة، منها ساعة و22 دقيقة يكون خلالها القمر في حالة خسوف كلي. وتبدأ الظاهرة عند الساعة 6:28 مساءً بتوقيت بدخول القمر منطقة شبه الظل، ويبدأ الخسوف الجزئي الساعة 7:27 مساءً، فيما يكتمل الخسوف الكلي عند 8:31 مساءً ويصل ذروته في 9:12 مساءً، على أن تنتهي الظاهرة تمامًا عند الساعة 11:55 ليلًا.

وسيكون الخسوف مرئيًا بوضوح في مناطق واسعة تشمل وأوروبا وآسيا وأستراليا والأميركتين، إضافة إلى القطبين والجنوبي. ويُفسَّر ظهور القمر باللون الأحمر أو البرتقالي خلال الخسوف بانكسار أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض ومرورها بالأتربة والغازات.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الظاهرة تحمل أهمية علمية أيضًا، إذ تساعد على تأكيد بدايات الأشهر الهجرية، حيث لا يحدث الخسوف إلا عند اكتمال البدر واصطفاف الأرض والقمر والشمس على خط واحد.



وسيُنظم المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر فعالية خاصة لتمكين الجمهور من متابعة الخسوف مباشرة، تتضمن محاضرات وندوات تعريفية حول هذه الظاهرة الفلكية النادرة.