Advertisement

عربي-دولي

استعدوا.. خسوف كلي للقمر يضيء سماء العالم في هذا الموعد!

Lebanon 24
25-08-2025 | 14:56
A-
A+
Doc-P-1408938-638917565043115391.jpg
Doc-P-1408938-638917565043115391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشهد العالم والمنطقة العربية، مساء الأحد المقبل 7 أيلول، خسوفًا كليًا نادرًا للقمر يمكن متابعته بالعين المجردة بأمان تام، ويُعد من أبرز الظواهر الفلكية لعام 2025، متزامنًا مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول 1447هـ.
Advertisement
ووفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، تستمر مراحل الخسوف نحو خمس ساعات و27 دقيقة، منها ساعة و22 دقيقة يكون خلالها القمر في حالة خسوف كلي. وتبدأ الظاهرة عند الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة بدخول القمر منطقة شبه الظل، ويبدأ الخسوف الجزئي الساعة 7:27 مساءً، فيما يكتمل الخسوف الكلي عند 8:31 مساءً ويصل ذروته في 9:12 مساءً، على أن تنتهي الظاهرة تمامًا عند الساعة 11:55 ليلًا.
وسيكون الخسوف مرئيًا بوضوح في مناطق واسعة تشمل أفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا والأميركتين، إضافة إلى القطبين الشمالي والجنوبي. ويُفسَّر ظهور القمر باللون الأحمر أو البرتقالي خلال الخسوف بانكسار أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض ومرورها بالأتربة والغازات.
وأشار الخبراء إلى أن هذه الظاهرة تحمل أهمية علمية أيضًا، إذ تساعد على تأكيد بدايات الأشهر الهجرية، حيث لا يحدث الخسوف إلا عند اكتمال البدر واصطفاف الأرض والقمر والشمس على خط واحد.

وسيُنظم المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر فعالية خاصة لتمكين الجمهور من متابعة الخسوف مباشرة، تتضمن محاضرات وندوات تعريفية حول هذه الظاهرة الفلكية النادرة.
مواضيع ذات صلة
"قمر باك" يضيء سماء تموز: مشهد فلكي ساحر ينتظر العالم هذا الأسبوع
lebanon 24
26/08/2025 03:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القمر الدموي يزور سماء بيروت... لا تفوّتوا المشهد الساحر في هذا الموعد!
lebanon 24
26/08/2025 03:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
نجوم السينما يضيئون سماء موسكو.. ومشاركة عربية لافتة
lebanon 24
26/08/2025 03:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"كان ساطعا كالقمر".. فيديو لانفجار كرة نارية في سماء اليابان
lebanon 24
26/08/2025 03:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:40 | 2025-08-25
16:31 | 2025-08-25
16:10 | 2025-08-25
16:00 | 2025-08-25
15:55 | 2025-08-25
15:38 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24