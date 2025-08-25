الخارجية الكندية: قصف مستشفى ناصر "فاجع" ويجب حماية المدنيين

Advertisement

نددت ، الإثنين، بالقصف الذي استهدف في ، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا بينهم خمسة صحفيين، مؤكدة أن ملزمة بحماية المدنيين في مناطق القتال.وقالت ، في بيان: "تشعر كندا بالفزع إزاء القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة، والذي أسفر عن مقتل خمسة صحفيين وعدد كبير من المدنيين، منهم رجال إنقاذ ومسؤولون صحيون. إن مثل هذه الهجمات غير مقبولة."وشدد البيان على أن حماية المدنيين والمنشآت الطبية واجب قانوني وأخلاقي لا يمكن تجاوزه، داعيا إلى القوانين الدولية الإنسانية وتوفير الممرات الآمنة للفرق الطبية والإغاثية داخل القطاع.