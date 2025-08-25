Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الكندية: قصف مستشفى ناصر "فاجع" ويجب حماية المدنيين

Lebanon 24
25-08-2025 | 23:05
نددت كندا، الإثنين، بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى ناصر في قطاع غزة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا بينهم خمسة صحفيين، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين في مناطق القتال.
وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان: "تشعر كندا بالفزع إزاء القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة، والذي أسفر عن مقتل خمسة صحفيين وعدد كبير من المدنيين، منهم رجال إنقاذ ومسؤولون صحيون. إن مثل هذه الهجمات غير مقبولة."

وشدد البيان على أن حماية المدنيين والمنشآت الطبية واجب قانوني وأخلاقي لا يمكن تجاوزه، داعيا إلى التزام القوانين الدولية الإنسانية وتوفير الممرات الآمنة للفرق الطبية والإغاثية داخل القطاع.
(سكاي نيوز)
