عربي-دولي

قلق في سيول من تصريحات ترمب.. والرئيس الكوري يقترح لقاء مع كيم

Lebanon 24
25-08-2025 | 23:15
أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ أن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة على بذل جهود مشتركة لدفع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا الى أن سيول ستضطلع بدور أكبر في تحقيق الاستقرار الإقليمي والحفاظ على التوازن في العلاقات مع القوى الكبرى.
وأوضح لي في تصريحات عقب لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض أمس الاثنين، أن بلاده "ستحافظ على علاقاتها مع الصين"، في وقت تواصل فيه كوريا الشمالية تطوير برنامجها الصاروخي، مضيفا أن بعض تصريحات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "أثارت القلق لدى كوريا الجنوبية".

وكان مكتب الرئاسة في سول قد أعلن أن الرئيس الكوري الجنوبي اقترح عقد لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في وقت لاحق من العام الحالي، في حال قرر ترامب زيارة كوريا الجنوبية للمشاركة في منتدى إقليمي.

وجاء اللقاء بين ترمب ولي في أجواء مشحونة بعد أن نشر الرئيس الأميركي تدوينة وصف فيها ما يحدث في كوريا الجنوبية بأنه "تطهير أو ثورة"، ملمحا إلى صعوبات قد تواجه التعاون التجاري بين البلدين.
(العربية)
