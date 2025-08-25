قلق في سيول من تصريحات ترمب.. والرئيس الكوري يقترح لقاء مع كيم

Advertisement

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ أن بلاده اتفقت مع على بذل جهود مشتركة لدفع عملية السلام في ، مشيرا الى أن سيول ستضطلع بدور أكبر في تحقيق الاستقرار الإقليمي والحفاظ على التوازن في العلاقات مع القوى الكبرى.وأوضح لي في تصريحات عقب لقائه الرئيس الأميركي ترمب في أمس الاثنين، أن بلاده "ستحافظ على علاقاتها مع "، في وقت تواصل فيه تطوير برنامجها الصاروخي، مضيفا أن بعض تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي "أثارت القلق لدى الجنوبية".وكان مكتب الرئاسة في سول قد أعلن أن الرئيس الكوري الجنوبي اقترح عقد لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في وقت لاحق من العام الحالي، في حال قرر ترامب زيارة كوريا الجنوبية للمشاركة في منتدى إقليمي.وجاء اللقاء بين ترمب ولي في أجواء مشحونة بعد أن نشر الرئيس الأميركي تدوينة وصف فيها ما يحدث في كوريا الجنوبية بأنه "تطهير أو ثورة"، ملمحا إلى صعوبات قد تواجه التعاون التجاري بين البلدين.(العربية)