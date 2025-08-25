Advertisement

عربي-دولي

غارات إسرائيلية مكثفة على غزة توقع عشرات الشهداء والجرحى

Lebanon 24
25-08-2025 | 23:35
A-
A+

Doc-P-1409015-638917858270394579.jpg
Doc-P-1409015-638917858270394579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت في مدينة غزة ودير البلح، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال.
Advertisement
وأفادت مصادر محلية أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في شارع الجلاء بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد سيدة وطفلتها الرضيعة وإصابة آخرين، كما طال قصف آخر منزلًا في منطقة الشاطئ غرب المدينة.
وتزامن ذلك مع إطلاق نار كثيف من الطيران الحربي، نُقل على إثره عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفيات القطاع.
وفي شرق غزة، استهدف القصف الجوي والمدفعي عمارة سكنية في حي الصبرة، ما أسفر عن استشهاد سبعة فلسطينيين على الأقل، فيما لا يزال عدد من الأشخاص مفقودين تحت الأنقاض.
وفي شمال القطاع، واصلت القوات الإسرائيلية عمليات نسف المباني في جباليا، بالتوازي مع غارات جوية وقصف مدفعي يطال مناطق وسط وجنوب القطاع بشكل متواصل.
وأشارت مصادر طبية إلى أن 92 فلسطينيا استشهدوا خلال الساعات الماضية، بينهم 6 صحفيين قضوا في استهداف مبنى داخل مجمع ناصر الطبي جنوب القطاع. وتواصل إسرائيل استهداف مواقع يتجمع فيها المواطنون بانتظار المساعدات الإنسانية.
في سياق متصل، غمرت مياه البحر خيام النازحين المنتشرة على شاطئ بحر خان يونس، ما زاد من معاناتهم الإنسانية وسط استمرار العدوان.
وكان الطيران الإسرائيلي شن منذ الصباح غارات مكثفة وقصف مدفعي على مناطق واسعة من قطاع غزة.
كما استهدف سابقا خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، ما أدى إلى مقتل العشرات.
كذلك فجر الجيش الإسرائيلي روبوتات مفخخة في مناطق جنوب وشرق حي الصبرة وشرق حي التفاح، ونفذ عمليات نسف منازل طالت منازل سكنية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
فيما واصل الجيش الإسرائيلي التوغل ونسف المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع بشكل مكثف. (العربية)
 
مواضيع ذات صلة
شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على مناطق عدة شمالي قطاع غزة
lebanon 24
26/08/2025 13:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على مناطق عدة شمالي قطاع غزة
lebanon 24
26/08/2025 13:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القصف الاسرائيلي مستمر على غزة.. وسقوط عشرات الشهداء
lebanon 24
26/08/2025 13:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين غربي غزة
lebanon 24
26/08/2025 13:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:28 | 2025-08-26
05:15 | 2025-08-26
04:35 | 2025-08-26
04:20 | 2025-08-26
04:05 | 2025-08-26
03:48 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24