غارات إسرائيلية مكثفة على غزة توقع عشرات الشهداء والجرحى

شنّ الجيش فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات مكثفة على مناطق متفرقة من ، تركزت في مدينة غزة ودير البلح، وأسفرت عن سقوط عدد من والجرحى بينهم نساء وأطفال.وأفادت مصادر محلية أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في شارع الجلاء بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد سيدة وطفلتها الرضيعة وإصابة آخرين، كما طال قصف آخر منزلًا في منطقة الشاطئ غرب المدينة.وتزامن ذلك مع إطلاق نار كثيف من الطيران الحربي، نُقل على إثره عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفيات القطاع.وفي شرق غزة، استهدف القصف الجوي والمدفعي عمارة سكنية في حي الصبرة، ما أسفر عن استشهاد سبعة فلسطينيين على الأقل، فيما لا يزال عدد من الأشخاص مفقودين تحت الأنقاض.وفي شمال القطاع، واصلت القوات عمليات نسف المباني في جباليا، بالتوازي مع غارات جوية وقصف مدفعي يطال مناطق وسط وجنوب القطاع بشكل متواصل.وأشارت مصادر طبية إلى أن 92 فلسطينيا استشهدوا خلال الساعات الماضية، بينهم 6 صحفيين قضوا في استهداف مبنى داخل مجمع ناصر الطبي جنوب القطاع. وتواصل استهداف مواقع يتجمع فيها المواطنون بانتظار المساعدات الإنسانية.في سياق متصل، غمرت مياه البحر المنتشرة على شاطئ بحر ، ما زاد من معاناتهم الإنسانية وسط استمرار العدوان.وكان شن منذ الصباح غارات مكثفة وقصف مدفعي على مناطق واسعة من قطاع غزة.كما استهدف سابقا خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، ما أدى إلى مقتل العشرات.كذلك فجر الجيش الإسرائيلي روبوتات مفخخة في مناطق جنوب وشرق حي الصبرة وشرق حي التفاح، ونفذ عمليات نسف منازل طالت منازل سكنية في حي جنوب شرقي مدينة غزة.فيما واصل الجيش الإسرائيلي التوغل ونسف المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع بشكل مكثف. (العربية)