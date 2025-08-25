Advertisement

عربي-دولي

الكوليرا تنتشر في مخيمات النزوح بدارفور.. إصابات ووفيات بأرقام مقلقة

Lebanon 24
25-08-2025
أعلنت تنسيقية النازحين واللاجئين في دارفور، الاثنين، تسجيل 217 إصابة جديدة و9 وفيات بوباء الكوليرا، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ تفشي المرض إلى 8,173 حالة، بينها 346 وفاة.
وأوضحت التنسيقية أن الوباء ينتشر بشكل خاص في الطويلة وجبل مرة وزالنجي ونيالا ومخيمات النزوح، حيث سُجّلت معدلات إصابة غير مسبوقة.
فقد سجلت الطويلة وحدها أكثر من 4,700 إصابة و76 وفاة، بينما شهدت مناطق جبل مرة أكثر من 1,200 إصابة و51 وفاة، إضافة إلى عشرات الحالات في مخيمات سورتوني وكلمة وعطاش ودريج والحميدية.
كما سجلت مناطق أخرى معدلات متفاوتة، منها الروبية 264 إصابة، و15 وفاة، وخزان جديد بشرق دارفور91 إصابة، و18 وفاة، وأزوم غرب زالنجي 109 إصابات، وحالتا وفاة.
وأكدت التنسيقية أن استمرار تفشي الكوليرا في ظل نقص المستلزمات الطبية ومحدودية مراكز العزل يشكل "كابوسًا وكارثة إنسانية منسية" في بلد تمزقه الحرب والمجاعة والمرض.
ودعت المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، إلى تدخل عاجل وفعّال للحد من انتشار المرض وإنقاذ حياة آلاف المدنيين في مناطق النزوح بدارفور. (العربية)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24