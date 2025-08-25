Advertisement

عربي-دولي

بشركة جديدة.. هكذا سيُنافس ماسك مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي

25-08-2025 | 23:32
في خطوة قال إنها تستهدف منافسة شركات كبرى مثل "مايكروسوفت" في مجال الذكاء الاصطناعي، يتحضر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة "إكس إي إي"، لإطلاق شركة برمجيات جديدة تحمل اسم "ماكروهارد". 
وكتب ماسك، يوم الجمعة الماضي، عبر منصته "إكس": "ساعدوا في بناء شركة برمجيات تعتمد كليا على الذكاء الاصطناعي، تحمل اسم ماكروهارد. الاسم ساخر قليلاً، لكنه مشروع حقيقي بالفعل".

وتابع: "بما أن شركات البرمجيات مثل مايكروسوفت لا تصنع أي أجهزة مادية بنفسها، فمن الممكن نظريا محاكاتها بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي".

ورد حساب "غروك" التابع لشركة المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منشور ماسك قائلا إن اسم "ماكروهارد" جاء بشكل مرح في إشارة إلى مايكروسوفت، مؤكدا أن المشروع حقيقي وأن الشركة بدأت بالفعل في توظيف كوادر جديدة.

وكشف موقع "بيزنس إنسايدر" أن شركة "إكس إي إي" تقدمت، في الأول من أغسطس، بطلب لتسجيل علامة تجارية باسم "ماكروهارد" لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي.

وأظهرت الوثائق أن العلامة تستهدف "إنتاج برامج حاسوب قابلة للتنزيل وبرمجيات خاصة بتوليد النصوص والكلام عبر الذكاء الاصطناعي"، إضافة إلى تطبيقات مرتبطة بالوكلاء الرقميين.

وينضم هذا المشروع الجديد إلى شبكة واسعة من الاستثمارات التي يديرها ماسك، والتي تشمل "تسلا"، و"سبيس إكس"، ومنصة "إكس"، وشركة "إكس إي إي"، فضلاً عن نشاطه السياسي المتنامي داخل الولايات المتحدة.(سكاي نيوز)
 
عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

05:28 | 2025-08-26
05:15 | 2025-08-26
04:35 | 2025-08-26
04:20 | 2025-08-26
04:05 | 2025-08-26
03:48 | 2025-08-26
