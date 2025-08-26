Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تسرّع سحب قواتها من العراق قبل الموعد المحدد

Lebanon 24
26-08-2025 | 00:10
صرح مصدر في محافظة الأنبار غرب العراق بأن القوات الأمريكية، ووفقا للاتفاقات المبرمة مع السلطات العراقية، تغادر قاعدة عين الأسد غرب العراق على دفعات.
وقال المصدر: "شهدنا في الأيام الأخيرة انسحابا سريعا لقوات التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد".

وأضاف: "يجري الانسحاب على دفعات كبيرة باتجاه معبر الوليد الحدودي مع سوريا".

وتستخدم القوات الأمريكية طريقا صحراويا غرب القاعدة للتنقل في أنحاء العراق.

ووفقا للاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن، من المقرر أن يغادر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق بحلول أيلول من هذا العام، على أن تنتهي مرحلته الثانية من الانسحاب بحلول أيلول من العام المقبل.

وأفادت وسائل الإعلام، نقلا عن مصادر، بأن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم العراقيين بتسريع عملية الانسحاب وأنهم لن يلتزموا بالجدول الزمني المحدد. (روسيا اليوم)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24