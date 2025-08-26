واشنطن تسرّع سحب قواتها من العراق قبل الموعد المحدد

Advertisement

صرح مصدر في محافظة الأنبار غرب العراق بأن القوات الأمريكية، ووفقا للاتفاقات المبرمة مع السلطات ، تغادر قاعدة عين غرب العراق على دفعات.وقال المصدر: "شهدنا في الأيام الأخيرة انسحابا سريعا لقوات التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد".وأضاف: "يجري الانسحاب على دفعات كبيرة باتجاه معبر الحدودي مع ".وتستخدم القوات الأمريكية طريقا صحراويا غرب للتنقل في أنحاء العراق.ووفقا للاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن، من المقرر أن يغادر التحالف الدولي بقيادة ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق بحلول أيلول من هذا العام، على أن تنتهي مرحلته الثانية من الانسحاب بحلول أيلول من العام المقبل.وأفادت ، نقلا عن مصادر، بأن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم بتسريع عملية الانسحاب وأنهم لن يلتزموا بالجدول المحدد. (روسيا اليوم)