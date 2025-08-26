سيناتور أميركية تدعو لوقف القصف الإسرائيلي على غزة

Advertisement

قالت كبيرة في بمجلس الشيوخ الأميركي إن حملة القصف التي تنفذها في غزة يجب أن تتوقف، وذلك بعد غارة جوية استهدفت مستشفى وأدت إلى استشهاد 6 صحفيين، بينهم متعاون مع وكالة أنباء أسوشيتد برس.وأضافت السيناتور جين للصحفيين خلال اتصال من : "أنا شخصيا أشعر بالاشمئزاز من القصف في غزة ومن مقتل الصحفيين. وأعتقد أن هذا يجب أن يتوقف الآن".تجدر الإشارة إلى أن شاهين تقوم بجولة في ضمن وفد أميركي يزور المنطقة للقاء الرئيس السوري . (سكاي نيوز)