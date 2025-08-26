Advertisement

عربي-دولي

سيناتور أميركية تدعو لوقف القصف الإسرائيلي على غزة

Lebanon 24
26-08-2025 | 01:26
قالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي إن حملة القصف التي تنفذها إسرائيل في غزة يجب أن تتوقف، وذلك بعد غارة جوية استهدفت مستشفى وأدت إلى استشهاد 6 صحفيين، بينهم متعاون مع وكالة أنباء أسوشيتد برس.
وأضافت السيناتور جين شاهين للصحفيين خلال اتصال من بيروت: "أنا شخصيا أشعر بالاشمئزاز من القصف في غزة ومن مقتل الصحفيين. وأعتقد أن هذا يجب أن يتوقف الآن".

تجدر الإشارة إلى أن شاهين تقوم بجولة في الشرق الأوسط ضمن وفد أميركي يزور المنطقة للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. (سكاي نيوز)

05:28 | 2025-08-26
05:15 | 2025-08-26
04:35 | 2025-08-26
04:20 | 2025-08-26
04:05 | 2025-08-26
03:48 | 2025-08-26
